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Gündem Düştükleri hale bak! Gezici destekçileri ajitasyon için küçücük kız çocuğunu kullandı
Gündem

Düştükleri hale bak! Gezici destekçileri ajitasyon için küçücük kız çocuğunu kullandı

Gezi kalkışması destekçileri, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ın kızı ile vedalaşma anını kullanarak ajitasyon yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 23:46:00 - 2022-04-26 00:14:07
Düştükleri hale bak! Gezici destekçileri ajitasyon için küçücük kız çocuğunu kullandı

 Yeniakit.com.tr 

Gezi Parkı davası kapsamında, İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahraman adliyede küçük kızı ile sarılıp vedalaşırken o anlar kamera ile kayıt altına alındı.

Küçücük kız çocuğunu kullanacak kadar küçük düşen Gezi kalkışması destekçileri, sosyal medyada videoyu paylaşarak ajitasyona soyundu.

Görüntüler sosyal medya hesabından paylaşan Nevşin Mengü de şu ifadeleri kullandı:

Hangi makam, mevki, iktidar şunları yaşatmaya değer...

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