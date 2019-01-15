Düşmanlıkları tavan yaptı! Türkiye için iğrenç suçlama

Türk düşmanlığını her seferinde gösteren Halife Hafter’e bağlı Libya parlamentosu sözcüsü el-Maryam, Türkiye'ye iğrenç suçlamalarda bulundu.

BAE, Suudi Arabistan ve Mısır’ın desteği ile Libya halkını katleden Tobruk merkezli Halife Hafter’e bağlı Libya ordusu Türkiye’ye karşı provokasyonlarını sürdürüyor. Hafter’e bağlı milislerce güvenliği sağlanan Tobruk’taki Libya parlamentosu resmi sözcüsü Fatih el-Maryami, ordu ve gümrük idaresinin, Türkiye'den ülkeye silah sevkiyatı yaptığını belirlemiş olmasına ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu olayların arkasından Libya'nın Türkiye ile ilişkilerinde tedbirler alacağını söyledi.

Türkiye’ye iğrenç suçlama

Maryami, yaptığı açıklamada, "Libya Parlamentosu Savunma Komitesi ve Yurtiçi ve Yurtdışı Güvenlik Komitesi, Türkiye ile ilişkilerde bir takım tedbirler alacaklar. Bu, parlamentonun bir sonraki oturumunda gerçekleşecek. Türkiye, Libya'nın istikrarını bozmaya çalışıyor; silah sevkiyatı ve gençliği yoldan çıkartacak yayınlar yoluyla kaos tohumları ekiyor" iddiasında bulundu.

Tam bir Türk düşmanı

2014 yılında Libya’daki Türklere ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre vererek darbe girişiminde bulunan Libya’nın savaş kaçkını generali Halife Hafter; BAE, Suudi Arabistan ve Mısır’ın desteği ile ülkenin doğu bölgelerinde sık sık katliama başvuruyor. Libya’daki Türk varlığından rahatsızlığını gizlemeyen Hafter’e bağlı yönetim BM tarafından tanınmıyor.

Libya Ulusal Ordusu komutanlığı Aralık 2018'de Türkiye'yi, ülke topraklarında terör saldırısı yapmak için kullanılabilecek yasadışı silah ve patlayıcı sevkiyatıyla suçlamıştı.