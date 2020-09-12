  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim
Gündem

Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim

Türkiye aleyhtarı Sözcü'de kalem oynatan Necati Doğru, bugünkü yazısında Doğu Akdeniz’e binlerce kilometre kıyısı olan Türkiye’yi haksız bulup, binlerce kilometre öteden gelip bölgedeki kaynaklara çökmeye çalışan Batı’yı haklı buldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:53:00 -
Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim

Kuruluş amacı ve yayın hayatı Türkiye düşmanlığı üzerine kurulu olan Sözcü paçavrasında kalem oynatan Necati Doğru, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hamlelerini haksız bulup, bölgeye binlerce kilometre uzaklıkta bulunan ve kaynaklara çökmeye çalışan Batı'yı haklı bularak içindeki pisliği kağıda döktü.

Yunanistan'ın, haksız hamleler sonucu savaş çığırtkanlığı yapmaya başladığı Doğu Akdeniz'e toplanan başta ABD olmak üzere tüm Batılı devletler Türkiye düşmanlığına soyundu. Türkiye haklı olduğu meselede emin ve kararlı adımlar atarken, düşman saflarına 'tanıdık' bir isim de dahil olma çabasına girdi.

-Necati Doğru

Gaddar Batı'yı parlattı

Türkiye karşıtlığının olduğu her yerde adını duyuran Sözcü paçavrasında kalemşörlük yapan Necati Doğru, Türkiye'yi kendi sınırlarına boğmaya çalışan Yunanistan ve destekçilerini parlatma gayretine düştü.

İmalı bir dille "Almanya haksız. İtalya haksız. Fransa haksız." naraları atan Doğru, Türkiye'nin dostu Katar'ın da yakında BAE ile el sıkışacağını iddia etmekten de geri durmadı.

Başkan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

Türkiye'nin haklı mücadelesi sonucu Batı'nın düşman kesilmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerinin neden olduğu hezeyanında bulunan Necati Doğru, Erdoğan'ın içeride kendisine oy vermeyenleri, eleştirenleri, muhalefeti, medyayı ve yazarları "iç düşman" ilan ettiğini de öne sürdü.

"Bir tek Pakistan kaldı"

Yunanistan, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Sırbistan, Kosova, Suriye, Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve ABD'nin Doğu Akdeniz'de "kaynaklara çökme" planlarına destek veren Necati Doğru, buram buram düşmanlık kokan yazısında, arkamızda duran tek ülkenin Pakistan olduğunu ve Çin'in de teklif beklediği iddialarına yer vermekten de geri durmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...
Gündem

CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda bazı özel şirketlere müzakere edilmeden el koyacaklarını söyledi. ..
Türkiye'den yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Türkiye'den yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu...
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı