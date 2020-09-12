Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim

Kuruluş amacı ve yayın hayatı Türkiye düşmanlığı üzerine kurulu olan Sözcü paçavrasında kalem oynatan Necati Doğru, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hamlelerini haksız bulup, bölgeye binlerce kilometre uzaklıkta bulunan ve kaynaklara çökmeye çalışan Batı'yı haklı bularak içindeki pisliği kağıda döktü.

Yunanistan'ın, haksız hamleler sonucu savaş çığırtkanlığı yapmaya başladığı Doğu Akdeniz'e toplanan başta ABD olmak üzere tüm Batılı devletler Türkiye düşmanlığına soyundu. Türkiye haklı olduğu meselede emin ve kararlı adımlar atarken, düşman saflarına 'tanıdık' bir isim de dahil olma çabasına girdi.

-Necati Doğru

Gaddar Batı'yı parlattı

Türkiye karşıtlığının olduğu her yerde adını duyuran Sözcü paçavrasında kalemşörlük yapan Necati Doğru, Türkiye'yi kendi sınırlarına boğmaya çalışan Yunanistan ve destekçilerini parlatma gayretine düştü.

İmalı bir dille "Almanya haksız. İtalya haksız. Fransa haksız." naraları atan Doğru, Türkiye'nin dostu Katar'ın da yakında BAE ile el sıkışacağını iddia etmekten de geri durmadı.

Başkan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

Türkiye'nin haklı mücadelesi sonucu Batı'nın düşman kesilmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerinin neden olduğu hezeyanında bulunan Necati Doğru, Erdoğan'ın içeride kendisine oy vermeyenleri, eleştirenleri, muhalefeti, medyayı ve yazarları "iç düşman" ilan ettiğini de öne sürdü.

"Bir tek Pakistan kaldı"

Yunanistan, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Sırbistan, Kosova, Suriye, Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve ABD'nin Doğu Akdeniz'de "kaynaklara çökme" planlarına destek veren Necati Doğru, buram buram düşmanlık kokan yazısında, arkamızda duran tek ülkenin Pakistan olduğunu ve Çin'in de teklif beklediği iddialarına yer vermekten de geri durmadı.