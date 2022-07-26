Düşman kardeşler birbirlerini yiyor!

6’lı masa etrafında kümelenen ve “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” safsatasıyla Türkiye’yi 90’lı yılların karanlık atmosferine geri götürmek isteyen zillet ittifakında yaşanan derin çatlak günden güne büyüyor. Tek ortak paydaları Erdoğan karşıtlığı olan ve henüz cumhurbaşkanı adayını dahi belirleyemeyen düşman kardeşler, sudan sebeplerle kavga ederek resmen birbirini yiyor.

Koşun koşun kavga var...

Masaya dışarıdan destek veren HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İP Lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı için aday olmasına sıcak bakmadığını ifade ederek, “Çünkü; daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor” dedi. Ali Babacan’ın, “Sayın Ahmet Davutoğlu, ‘Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım’ diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Bir kişi bile desteklemedi” sözlerine tepki gösteren Gelecek Partili Abdülkadir Baykay ise, “En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir” diyerek Babacan’ı topa tuttu. Deva Partili Ahmet Rose de, “Abdülkadir Bey terbiyenizi takının” sözleriyle cevap verirken, Davutoğlu’nun avukatı Ahmet Başçı, “Tek başıma kalırım, yüzde 1 oy alırım yine de DEVA ile yan yana gelmem” sözleriyle tartışmaya katıldı. DP Lideri Gültekin Uysal da, “20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” şeklinde yaptığı cumhurbaşkanı adayı tarifi ile Davutoğlu ve Babacan’a laf çakmıştı. İP Milletvekili Halil İbrahim Oral da, “Alevi aday kazanamaz” diyerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kazanamayacağını ifade etmişti. Zilletin perişan hali, olası bir iktidarda ülkede oluşacak yönetim krizinin ipuçlarını veriyor.

7 benzemez tam bir yamalı bohça

Düşman kardeşler ittifakında yaşanan kavgaları gazetemize değerlendiren Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat, şunları dile getirdi: “Bunlar, ‘Biz böyle birlik olursak, oluşturulan suni gündem, dış unsurların desteği ve algılarla Erdoğan’ın arkasındaki halk desteğini zayıflatırız, ona seçimi kaybettiririz’ sanıyorlardı. Bu kirli planın tutmadığını görüyorlar. Bu sefer birbirlerini yemeye başladılar. Dolayısıyla zillet dikiş tutmuyor. Herkes birbirini yük, külfet ve ayak bağı olarak görüyor. Henüz ortak belirleyememenin altında da bu kavgalar yatıyor. Aday belirleme sürecinde bu kriz daha da derinleşecektir. Aldıkları talimat gereği birbirine hiç benzemeyen aparatlar toplandı ve yeni kuvvacılar olarak bir koalisyon kurdu. 7 benzemezden oluşan bu ittifak tam bir yamalı bohça gibi. Halkta karşılığı olmayan, halka bir ümit ve ufuk vaad etmeyen bir oluşum. Başaramayacakları gibi şimdiden dikiş tutmuyorlar.”

Seçime kadar dökülecekler

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy de, şunları ifade etti: “Millet ittifakı bu milletin bağrından çıkmış, bu milletin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve bütün paydaşlarıyla bu milleti, bu devleti ortak hedeflere taşıyacak bir yapı değildir. Bir üst aklın ürünüdür. Bu yüzden şu anda bile çok büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Çünkü ortak değerleri yok. Dahası memleketi yönetmek için ortaya koyacakları ortak bir iradeleri de yoktur. Yaşanan bu hadiseler 6+1 ittifakının seçime kadar devam etme şansı olmadığını gösteriyor. Daha şimdiden çatırdamaya başladılar. Hedefi, gayesi, bu milleti ileriye taşıma noktasında projeleri olmayan, 7 yamalıklı bir yapıdır bu ittifak. Ülkeye katabilecekleri hiçbir şey yoktur. Bunlardan milleti kucaklayabilecek bir cumhurbaşkanı adayı, bir parlamento beklemek mümkün değildir. 23 Haziran 2023 seçimlerine kadar tel tel döküleceğini ve kopmalar yaşayacağını düşünüyorum.”