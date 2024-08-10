Düşen uçakla ilgili 'mucize' detay: Yanlış kapıda beklemek hayatların kurtardı

Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'nun dış mahallelerinden biri olan Vinhedo'da uçak kazası meydana geldi. Uçağın sahibi olan havayolu şirketi Voepass yaptığı açıklamada, "Şirket, 2283 numaralı uçuştaki 61 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır," dedi ve ilk başta 62 olarak tahmin edilen ölü sayısını güncelledi. Şirkete göre uçakta 57 yolcu ve dört mürettebat vardı. Havayolu yetkilileri, yolcuların tamamının Brezilya pasaportuna sahip olduğunu söyledi. Uçuş takip verileri, çift motorlu turboprop tip uçağın sadece bir dakika içinde yaklaşık 4 bin 600 metre düştüğünü gösteriyor. Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

SAO PAULO'DAN GUARULHOS'A GİDİYORDU

Flightradar24 verilerine göre, Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Cascavel'den kalkan uçak, Sao Paulo eyaletine bağlı Guarulhos'a doğru yol alırken, yerel saatle 13:30'da uçaktan gelen sinyal kayboldu. Düşmeden bir buçuk dakika önce uçak irtifa kaybetmeye başladı.

HAVA OPERASYONLARINA İZİN VERİLMEMİŞ

Brezilya Havacılık Dairesi'nden alınan kayıt verilerine göre İtalyan ATR şirketi tarafından 2010 yılında üretilen düşen Voepass uçağı, şirket tarafından Eylül 2022'de satın alındı. CNN'deki haberde, tescil verilerine göre uçağın hava taksisi için operasyona izin verilmediği belirtiliyor. Hava taksisi kısa mesafeli ticari uçuşlar için kullanılan bir terim. Uçak da kısa mesafeli uçuşlar için tasarlanmış bir uçak. Ancak bu iznin neden verilmediği ile ilgili bilgi yer almıyor. "Şu anda söyleyebileceğimiz şey, ATR'nin Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Vinhedo banliyösünde bir ATR 72-500'ün karıştığı bir kaza meydana geldiğine dair bilgilendirildiğidir. İlk düşüncelerimiz bu olaydan etkilenen tüm bireylerle birliktedir. ATR uzmanları hem soruşturmayı hem de müşteriyi desteklemek için tam olarak çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

10 YOLCU UÇAĞA BİNEMEDİĞİ İÇİN SAĞ KURTULDU

Cuma günü bazı kişiler trajik uçuşu kaçırdı. Uçağı kaçıran bir adam, Brezilya haber ajansı Globo'ya en az 10 kişinin yanlış kapıda beklediğini ve uçağın kalkmasından önce uçağı kaçırdığını söyledi. Yanlış kapıda olduklarını anladıklarında, yolcular havaalanı çalışanlarından uçağa binmelerine izin vermeleri için yolcuların görevlilere yalvardığı ancak yine de uçağa alınmadıkları bildirildi. Uçağın düştüğünü öğrendikten sonra uçağı kaçıran bir yolcu, "Bacaklarım titriyor; nasıl hissettiğimi sadece Tanrı biliyor. Tanrıya şükür, o uçağa binmedik." dedi.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA



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Voepass CEO'su Eduardo Busch, düzenlediği basın toplantısında kazanın nedenine ilişkin henüz bir bilgi olmadığını söyledi. Busch, "Ekibin tamamı tecrübeliydi. Pilot ile kontrol kulesi arasındaki tüm iletişimlere erişim sağlanmasını bekliyoruz, olup biteni daha geniş bir şekilde anlamak istiyoruz" dedi. Busch, uçağın uçuş verilerini depolayan ve kazalara dayanıklı iki kara kutuya sahip olduğunu ve bunları analiz etmek için iki adet yüksek nitelikli laboratuvar bulunduğunu söyledi. Busch, "Bir yandan kayıt cihazından veri almak mümkün ama diğer yandan kazanın şiddetinden dolayı kayıt cihazlarının hasar görmüş olma ihtimali var ve bu da kayıtlı verilere erişmeyi imkansız hale getiriyor" dedi. Brezilya havacılık kazaları ajansı CENIPA'nın başındaki Tuğgeneral Marcelo Moreno, bir basın toplantısında uçak mürettebatının kazadan önce bir acil durum bildirmediğini söyledi. "Ön bilgi olarak, uçak hakkında hiçbir bilgi olmadığı, uçağın herhangi bir acil durumda olduğu bilgisine sahibiz," dedi bir basın toplantısında. Voepass CEO'su Busch, havayolunun kazayı soruşturmak için CENIPA ile yakın bir şekilde çalışacağını söyledi.