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Düşen faizler, Diyarbakır’daki konut piyasasını canlandırdı

DİYARBAKIR (İHA) – Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından konut kredisi faiz oranlarının düşmesi, Diyarbakır’daki konut piyasasını canlandırdı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:41
Düşen faizler, Diyarbakır’daki konut piyasasını canlandırdı

DİYARBAKIR (İHA) – Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından konut kredisi faiz oranlarının düşmesi, Diyarbakır’daki konut piyasasını canlandırdı.


Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği (DİEM-DER) Başkanı Mustafa Koç, kamu bankalarının faiz indirimlerine gitmesi ile birlikte kentte konut satışlarının canlandığını söyledi.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 425 baz puanlık politika faiz indiriminin ardından konut piyasaları beklenenden daha hızlı bir şekilde hareketlenmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamanın ardından geçtiğimiz haftadan itibaren kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,99 seviyesine kadar indirmesiyle vatandaşalar konut piyasasına ilgisi artarken, Diyarbakır’da da konut satışlarında büyük hareketlilik yaşandı.


Uzun süredir piyasalarda yaşanan durgunluk Merkez Bankası’nın son hamlesiyle birlikte yeninden canlanırken, DİEM-DER Başkanı Mustafa Koç, bir yıldır durgun olan emlak piyasası faiz indirimi ile birlikte büyük bir canlılığa neden olduğunu söyledi.



“Düşen faiz oranları sektörümüzü canlandırdı”


Banka konut kredi faiz oranlarının yüzde 0,99’a çekilmesinin doğru bir karar olduğunu belirten DİEM-DER Başkanı Koç, “Yapılan bu girişim her ne kadar doğru bir karar ise geç kalınmış bir karardır. Bunun sadece 3 banka ile sınırlandırmaları yeterli gelmiyor. Bütün bankaların faiz oranlarını yüzde 1’in altına düşürmesi lazım ki, piyasa daha da canlansın. Dolayısıyla son bir yıldır, konut piyasamız can çekişiyordu. Tapu dairelerinde 6 veya 7’den bu yana bir tane kredili konut satışları olmadı. Çünkü faiz oranları yüzde 2’lere kadar varan faiz oranları oldu. Son 2 haftadan bu yana konut kredi faiz oranları yüzde 0,99 çekilmesiyle birlikte bizim emlakçılık sektöründe ciddi bir canlılık başladı ve bu canlılıkla birlikte piyasamızda canlandı. Bunun gözlemek için bir haftadır tapu dairelerine gittiğimizde bu canlılığı görüyoruz. Emlakçıları da her gün vatandaşlar arıyor ve konutların fiyatlarını soruyorlar. Özellikle de 1+1, 2+1 ve 3+1 tipi konutlar en ağırlıkta satışı yapılanlardır” dedi.



“Diyarbakır’da 10 binin üzerinde konut ihtiyacı bulunmaktadır”


Diyarbakır’daki konut ihtiyacına da değinen DİEM-DER Başkanı Koç, “Yaptığımız gözlemlerde Diyarbakır’da 9 ya da 10 bin üzerinde konut ihtiyacı bulunmaktadır. Diyarbakır’da devlet arazileri korumaya alıyor, bizde bundan yanayız fakat kentsel dönüşüme de önem verilmesini bekliyoruz. Şu anda Bağlar ilçemizde bir kentsel dönüşüm yapılması gerekmektedir. Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar ilçesinin de kentsel dönüşüm yapılması için girişimleri bulunmaktadır. Bunlar güzel şeyler Bağlar ilçesinin kentsel dönüşüm kapsamına alındığı zaman, 1+1, 2+1 ve 3+1 tipi konutlar yapılır ise bu konut açığı da giderilmiş olur, konut piyasası da daha da canlanır ve kira oranları ise düşer. Faiz oranlarının yüksekliğinden fabrikalar üretim yapmıyorlardı. Önümüzdeki günlerde veya birkaç ay içerisinde müteahhitler konut inşaatlarının yapımına başlandığı zaman, ister istemez boya ve diğer benzeri inşaat malzemeleri üreten fabrikalar tekrardan üretime başlayacaklardır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:41
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