Dusan Tadic'ten "Çetnik Selamı" açıklaması, spekülasyonlara cevap! Bomba iddia

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'ten gündem olan hareketiyle ilgili açıklama geldi.

Çarşamba günkü idmana takım arkadaşı Edin Dzeko ile birlikte gelen Tadic, "Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 4 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

İki oyuncu haklarındaki spekülasyonlara karşılık "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal" diye karşılık verdi.

Edin Dzeko ise, "Tadic'le neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın" sözlerini sarf etti.

Tadic'in Sırbistan Milli Takımı uçağında "Çetnik Selamı" verdiği iddia edilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Çetnik selamı nedir?

Çetnik Selamı, Balkan Savaşları döneminde ortaya çıkan ve Sırp milliyetçiliğinin sembolü haline gelen tarihi bir jesttir.

Bosna Savaşı'nda ırkçı Sırp çetelerin, Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kestikleri biliniyor.

Çetnik selamında serçe ve yüzük parmakları kapatılır ve kalan 3 parmak - baş, işaret ve orta parmak - açık tutularak yapılır. Sırp zafer işareti olarak geçer.