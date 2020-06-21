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Duşakabin nasıl kolay temizlenir? Duşakabindeki su lekesi...

Duşakabin nasıl kolay temizlenir? Duşakabindeki su lekeleri her zaman bir sorun olmuştur. Özellikle yer edinmiş kireç lekeleri daha da büyük bir sorun haline dönüyor. Peki ama duşakabin nasıl temizlenir? Duşakabin temizlerken ne kullanılır? Limon, sirke, karbonat, vazelin, arap sabunu ve daha bir yığın duşakabin silme önerilerinden hangisi doğru? İşte büyük bir dert haline gelen su lekesi, kir, pas için duşakabin temizliği önerileri...

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:15:00 -
Duşakabin nasıl kolay temizlenir? Duşakabindeki su lekesi...

Duşakabinlerde oluşan kireç lekeleri ev hanımları için bir kabus haline dönüyor. Evde alınan önlemler veya doğru temizleme kuralları ile bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.

Duşakabin temizliğinde dikkat edilmesi gereken ilk nokta, her duştan sonra köpük kalmayacak şekilde kabini su ile temizlemek ve ıslak bırakmamaktır. Bunun yanı sıra temizlik için dikkat edilmesi gereken başka noktalar vardır. 

Duşakabin temizliği nasıl yapılır?

  • Bulaşık makinesinde kullanılan, bardakların çizilmesini ve kireç tutmasını önleyen parlatıcılarla duşakabinizi silebilirsiniz. Bu işlemi ayda ya da iki ayda bir, kireç oranına göre ayarlayabilirsiniz. 
  • Arap sabunu ile silmek istediğinizde, bir süre kireçli kısımları ovalamalı ve daha sonra durulayıp, kurulamalısınız.
  • Limon suyu, sirke ve karbonat karışımıyla duşakabininizi bir güzel ovduktan sonra, durulayarak, mini bir çekçek ile kurulama işlemi yapabilirsiniz.
  • Çok ince bir tabaka halinde kir varsa, sadece cam silmek için kullanılan mavi sıvılardan da yardım alabilirsiniz.
  • Toz çamaşır deterjanları ile temizlik yapmak için, sıcağa yakın ılık su içine iki yemek kaşığı kadar deterjan koyarak temizlemeniz yeterli olacaktır. 
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