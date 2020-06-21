Duşakabin nasıl kolay temizlenir? Duşakabindeki su lekesi...

Duşakabin nasıl kolay temizlenir? Duşakabindeki su lekeleri her zaman bir sorun olmuştur. Özellikle yer edinmiş kireç lekeleri daha da büyük bir sorun haline dönüyor. Peki ama duşakabin nasıl temizlenir? Duşakabin temizlerken ne kullanılır? Limon, sirke, karbonat, vazelin, arap sabunu ve daha bir yığın duşakabin silme önerilerinden hangisi doğru? İşte büyük bir dert haline gelen su lekesi, kir, pas için duşakabin temizliği önerileri...