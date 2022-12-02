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Eğitim DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 11:10:00 -
DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-22 Kasım'da tercihleri alınan 2022-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

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