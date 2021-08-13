ÖSYM, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının başvuru tarihlerini açıkladı. DUS sınavına başvuru yapacak adaylar, başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

DUS sınav başvurusu ne zaman 2021?

Adaylar 3 Ekim'de yapılacak olan DUS sınavına 13 - 23 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.