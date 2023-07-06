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Eğitim DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı
Eğitim

DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 22:42:00 - 2023-07-06 22:44:21
DUS 1. Dönem sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıkladı.

ÖSYM, 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem sonuçlarını açıkladı.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sayfasından vatandaşlık numarası ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin 270 adayın katıldığı 4 Haziran'da yapılan sınavın sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

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