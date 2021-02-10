Duruşmada ilginç anlar! Avukatın 'kedi filtresi' ortalığı karıştırdı
ABD'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Zoom üzerinden yapılan duruşmaya 'kedi filtresi' açık kalan avukatın zor anları damga vurdu.
ABD'de Teksas 394. Bölge Mahkemesi tarafından, koronovirüs salgını nedeniyle video konferans platformu Zoom üzerinden yapılan duruşmada ilginç anlar yaşandı.
Duruşmaya katılan avukatın zor anları
Zoom üzerinden yapılan duruşmada, avukat Ron Ponton'un yüzünün görünmesi gereken ekranda üzgün bakışlı bir kedi filtresi çıktı.
Ekrandaki kedi filtresini kaldırmakta zorlanan avukat, "Burada, yayındayım. Kedi değilim." dedi.
Asistanı yardımıyla filtreyi kaldırmaya çalışan Ponton, filtreyi kaldırmayı başaramayınca duruşmaya bu şekilde devam edebileceğini söyledi.
Yargıçtan 'filtre' tavsiyesi
Öte yandan duruşmayı yürüten Teksas 394. Bölge Mahkemesi Yargıcı Roy Ferguson'un bu komik anları paylaştığı video, sosyal medyada hızla yayıldı.
Yargıç Ferguson, paylaşımında, "Çevrim içi duruşmaya katılmadan önce, bir çocuk bilgisayarınızı kullandıysa filtrelerin kapalı olduğundan emin olmak için Zoom video seçeneklerini kontrol edin." tavsiyesinde bulundu.