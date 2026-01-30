Duruşmada birbirlerini suçluyorlar! Şov bitti satış başladı

Buğra Kardan İstanbul

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik davanın Silivri’de görülen ilk iki duruşmasında haklarındaki akçeli iddialara “ticaret” kılıfı uydurmaya çalışan CHP’liler, üçüncü celsede çözüldü. Silivri’de 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanı dahil 200 kişinin yargılandığı davanın üçüncü gününde savunmasını yapan CHP’li Beşiktaş Belediyesi iştiraki Beltaş AŞ Başkanı tutuklu sanık Önder Gedik, Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Elif LPG ve Akaryakıt isimli firmaya peşkeş çekilen belediyeye ait Özel Etiler Hastanesi’nin satışıyla ilgili ifadesinde ağız değiştirdi. Savcılık ifadesinde CHP’li Beşiktaş Belediyesinin tutuklu eski Başkanı Rıza Akpolat’ın satıştan bilgisi olmadığını anlatan Gedik, dünkü duruşmada satışın davanın sanıklarından Akpolat’ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi. Gerçek değeri 651 milyon TL civarında olduğu halde yaklaşık 180 milyon TL’lik indirimle Aktaş’a devredilen hastanenin satışı hakkında konuşan Önder, ‘Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuksuz sanık Ozan İş’in hastanenin satışının yapılması gerektiğini kendisine bildirdiğini ve bu satıştan Rıza Akpolat’ın bilgisinin olduğunu tarafına bizzat bildirdiğini’ itiraf etti. İki ifade arasındaki çelişki, “CHP’liler üçüncü celsede çözüldü” yorumlarına sebep oldu.

RIZA AKPOLAT SÜRECİN PARÇASI

Ozan İş ile arasında geçen konuşmanın ardından Akpolat’ı aradığını belirten Gedik, “Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi vermişti. Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış ihale yoluyla gerçekleşmiştir” dedi. İhale sürecini takip etmediğini, satış günü Aziz İhsan Aktaş ile tanıştığını belirten Gedik, “Satıştan elde edilen 70 milyon Beşiktaş Belediyesi maaş ödemesinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş’ın borcu için belediyeye aktarılmıştır” diyerek tahliyesini talep etti. Gedik, ayrıca “Hastanenin satışından maddi menfaat temin etmem mümkün değildir. Usulsüzlük iddialarını reddediyorum” diyerek hakkındaki iddiaları reddetti. Mahkeme Heyeti Başkanı Oğuzhan Gül, Gedik’e, soruşturma aşamasında verdiği ilk ifadede Akpolat’ın ‘satıştan bilgisi olmadığını anlattığını ancak şu anki ifadesinde Akpolat’ın bildiğine dair beyanda bulunduğunu’ söyleyerek aradaki çelişkiyi sordu. Zor durumda kalan Gedik, soruya karşılık, Akpolat’ın bildiğine dair beyanının geçerli olduğunu söyledi.

İTİRAFLAR ART ARDA GELECEK

Konuya ilişkin Akit’e konuşan avukat Cengiz Ocakçı ise, şu değerlendirmelerde bulundu: “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüyle ilgili iddianame açıldı. İfadeler, itiraflar, kanıtlar tek tek ortaya dökülmeye başladı. İddianame güçlü. Karşımızda HTS kayıtları, MASAK raporları, dekontlar, makbuzlar var. Duyum, dayanaksız iddia yok. Her şey delillendirilmiş. Şu anda yargılamayı tartışmaya açmanın da yeri olmadığı muhakkak. Çünkü ihbar eden de edilen de CHP’li. Şikâyet eden de edilen de CHP’li. Rüşvetten, şaibeli ihaleden yargılanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın açıklamalarını duyuyoruz. Aktaş’ın, Aydar’ın babasına borcu varmış. Aydar’ın babasını nereden bulduğu belirsiz. Silivri’den garip beyanlar geliyor. Ya inkâra ya kelime oyunlarına gidiliyor. Öyle ki rüşvet, ticaret olarak tanımlanıyor. Tabii skandalları perdelemeyenler de çıkıyor.

3 MAYMUN DEVRİ BİTTİ

“Örneğin Önder Gedik’in itirafları önemli. Hastane satışının Beltaş borçlarının ödenmesi için yapıldığını anlatıyor. Satıştan Rıza Akpolat’ın haberdar olduğunu belirtiyor. Aktaş’tan alınan 1 milyon dolar ortada. O 1 milyon dolar, Aktaş’a belediyelerin kapılarını aralıyor. İhaleler belli. Her şey kati. CHP, ne yapmaya çalışıyor? ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum’ diyerek nereye varacağını sanıyor? Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının oğlunun şirketinden haberi yokmuş. Hadi oradan! Her şeyden haberiniz var. İnkârın anlamı kalmadı. Zaman ve zemin daraldı. Olayı ciddiye almanın vakti geldi hatta geçti. 50 senelik avukatım, iddianameyi inceledim ve vakanın dalga geçilir yanı kalmadı. Baba balık, yavrularına yemi, oltayı tanıtıyormuş. ‘Bununla sizi yakalamaları mümkün’ uyarısında bulunuyormuş. O sırada üzerlerine koca bir ağ gelmiş. Yavruları, baba balığa ‘Ne yapacağız’ sorusunu yöneltmiş. Baba balık da ‘Artık kurtuluş yok’ cevabını vermiş. Onun için Özel ve İmamoğlu, kaçışın olmadığını bilmeli. Yolsuzlukları örtmeye çalışmamalı. CHP yönetimine düşen her şeyi kabullenmek. Usulsüzlükleri itiraf etmek. Normalde hukukta suskunluk kabul etme manasına gelmez ama hâl farklılaştı. Artık suskunluk ikrar olarak nitelenebilir.”