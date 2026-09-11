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AHBAP’ı resmen yemişler CHP ve yavruları kendi evlatlarını da yiyor CHP/YP’li başkanların fuhuş rezaletleri bitmek bilmiyor! Uçkurun ucu Seferihisar’da Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi Eğitimde sessiz devrim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ilk 5 içinde ve kalıcı olacağız Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 6 faili meçhul dosyası aydınlığa kavuştu Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu medyasına olay gönderme: Duruşmayı değil maçı düşünüyorlar! Murat Alan’dan çifte standart çıkışı: Gökçek’in çocukları adliyeye gitti, onlar nerede? Mehmet Akif Ersoy’a kötü haber! Mahkeme kararını verdi
Gündem Duruşma salonlarına girmeleri yasakmış! Vekili şovmen, medyası yalancı!
Gündem

Duruşma salonlarına girmeleri yasakmış! Vekili şovmen, medyası yalancı!

Yeniakit Publisher
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Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Ali Karahasanoğlu, YENİ Parti'li milletvekillerinin mahkeme salonlarında çıkardığı rezaletleri ve Cumhuriyet gazetesinin attığı yalan başlıkları adeta yerin dibine soktu.

Daha önceki duruşmalarda yaptıkları taşkınlıklar ve şovlar sebebiyle mahkeme heyeti tarafından duruşmaları izlemesi yasaklanan YENİ Parti'li Suat Özçağdaş ve Sezgin Tanrıkulu’nun, kuralları hiçe sayarak yargıyı provoke etmeye çalıştığı belgelendi. Karahasanoğlu, mahkeme başkanının "Siz dışarıya buyurun" uyarması üzerine "Milletvekilini bile duruşmaya almıyorlar" yaygarası koparan CHP zihniyetine ve bunu "Milletvekiline de yasak" diye manşete taşıyan algı medyasının yalanlarına sert tepki gösterdi.

 

"Milletvekilliği kalkanı arkasına sığınıp şaklabanlık yapamazsınız!"

Ali Karahasanoğlu, yargı bağımsızlığını ve güçler ayrılığını hiçe sayan YENİ PARTİ’li vekillere tokat gibi sözlerle yüklendi: "Herkes dürüst olsun! Milletvekiline falan yasak yok! Ama siz 'Ben milletvekiliyim, dokunulmazlığım var, mahkeme başkanı beni çıkaramaz' diyerek orada soytarılık, şaklabanlık yaparsanız cevabınızı alırsınız.

Bunu ben değil, o tarihte mahkeme başkanı yüzlerine söyledi. Cesaretleri varsa gitsinler dava açsınlar!" Şov yapan vekillere kapının gösterildiğini, diğer vekillerin ise duruşmaları rahatça izlediğini belirten Karahasanoğlu, YENİ PARTİ vekilinin şovmen, medyasının ise yalancı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Öte yandan Karahasanoğlu, kiralık konut konusunda atılan adımların olumlu fakat yetersiz olduğuna dikkat çekti.

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