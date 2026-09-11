Duruşma salonlarına girmeleri yasakmış! Vekili şovmen, medyası yalancı!

Daha önceki duruşmalarda yaptıkları taşkınlıklar ve şovlar sebebiyle mahkeme heyeti tarafından duruşmaları izlemesi yasaklanan YENİ Parti'li Suat Özçağdaş ve Sezgin Tanrıkulu’nun, kuralları hiçe sayarak yargıyı provoke etmeye çalıştığı belgelendi. Karahasanoğlu, mahkeme başkanının "Siz dışarıya buyurun" uyarması üzerine "Milletvekilini bile duruşmaya almıyorlar" yaygarası koparan CHP zihniyetine ve bunu "Milletvekiline de yasak" diye manşete taşıyan algı medyasının yalanlarına sert tepki gösterdi.

"Milletvekilliği kalkanı arkasına sığınıp şaklabanlık yapamazsınız!"

Ali Karahasanoğlu, yargı bağımsızlığını ve güçler ayrılığını hiçe sayan YENİ PARTİ’li vekillere tokat gibi sözlerle yüklendi: "Herkes dürüst olsun! Milletvekiline falan yasak yok! Ama siz 'Ben milletvekiliyim, dokunulmazlığım var, mahkeme başkanı beni çıkaramaz' diyerek orada soytarılık, şaklabanlık yaparsanız cevabınızı alırsınız.

Bunu ben değil, o tarihte mahkeme başkanı yüzlerine söyledi. Cesaretleri varsa gitsinler dava açsınlar!" Şov yapan vekillere kapının gösterildiğini, diğer vekillerin ise duruşmaları rahatça izlediğini belirten Karahasanoğlu, YENİ PARTİ vekilinin şovmen, medyasının ise yalancı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Öte yandan Karahasanoğlu, kiralık konut konusunda atılan adımların olumlu fakat yetersiz olduğuna dikkat çekti.