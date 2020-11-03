Duruşma 16 Kasım'a ertelendi! Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaa yine çıkmadı
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda devam edildi.
Duruşmaya örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada önceki celselerde savunması alınamayan sanıklar savunma yaptı. Bazı sanık avukatları tanık dinletme talebinde bulunurken bazıları da müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için önceki celsede dava dosyasının gönderildiği cumhuriyet savcısı, mütalaayı hazır edemediğini belirterek ek süre istedi. Mahkeme, sanık avukatlarının taleplerini reddederken, cumhuriyet savcısına ek süre vererek duruşmayı 16 Kasım'a erteledi.