Duruş bozukluğu egzersizleri
Omurganın ve diğer kas, kemik yapılarının diziliminin uyumunun bozulmasına duruş bozukluğu adı veriliyor. Peki ama duruş bozukluğu düzeltilebilir mi? Duruş bozukluğu için hangi egzersiz yapılır? İşte detaylar...13 Eylül 2019 Cuma 13:06
Omurganın ve diğer kas, kemik yapılarının diziliminin uyumunun bozulmasına duruş bozukluğu adı veriliyor. Peki ama duruş bozukluğu düzeltilebilir mi? Duruş bozukluğu için hangi egzersiz yapılır? İşte detaylar...
İnsan vücudu normalde yandan bakıldığında sırtı hafif kambur ve beli hafif çukur yapıdadır. Bu eğriliklerin çeşitli nedenlerle artması veya azalmasısı ağrıya yol açar ve duruş bozukluklarını meydana getirir.
Duruş bozukluklarının sebep olduğu hastalıklar nelerdir?
Omuz ve kol ağrılarına
Bel ağrılarına
Kas yorgunluklarına, kuvvetsizliklerine
Bacak ağrılarına, diz veya ayak bileği ağrılarına
Kasların ve bağ dokuların gerilmesine
Sinir sıkışmalarına,
sebep olabilir.
Duruş bozukluğu nasıl oluşur?
- Kaza, yaralanma ve düşmeler
- Hatalı oturma, ayakta durma ve uyuma
- Çalışma ortamının vücut yapısına uygun olmaması
- Yatağın kötü ya da uygunsuz olması
- Aşırı kilolu olmak
- Ruhsal sorunlar
- Ailesel faktörler
- Yapısal bozukluklar
- Görme bozuklukları
- Tırnak yeme
- İşyerinde ya da evden kaynaklı gerilimler
Duruş bozukluklarını düzeltmeye yardımcı egzersizler
Duruş bozukluğu için yapılması gereken egzersizler
Vücudunuzun hareket etmesi, kemikler için oldukça önemlidir. Kemiklerinizin duruşunun değişmemesi ya da kireçlenmeyle karşılaşmamak için egzersiz yapmak şart.
Egzersiz 1
Sırtınızı duvara yaslayın. Kollarınızı havaya kaldırıp başınızın üstünde birleştirin.
Kollarınızı kırmadan, kolunuzun tamamıyla güç uygulayarak, yukarı ve aşağı hareket ettirin.
Kollarınızın ve omurganızın düz bir yüzeyde hareket etmesi, kemiklerinizin bir nevi rotasını belirleyecektir ve doğru yönde açılacaklardır.
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Egzersiz 2
Sağ elinizi duvara yaslayın. Sağ ayağınızı duvarın dibine yaslayın. Sağ hiçbir uzvunuzu hareket ettirmeden geriye doğru gerilin ve kürek kemiklerinizin birleştiğini hissedin.
Göğüs kaslarınızı çalıştırmak için de sol kolunuzu yukarı-aşağı hareket ettirin.
Egzersiz 3
İki elinizi birbirine yapıştırın ve omuzlarınızı dairesel hareketlerle çevirmeye başlayın. 3 sefer 10'ar defa yapmanız yeterli olacaktır.
- Bunların dışında duruşunuza ve hareketlerinize devamlı dikkat etmelisiniz. Ciddi sorunlar yaşadığınızda en kısa süre içinde bir uzmana başvurun.
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