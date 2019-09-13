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Duruş bozukluğu egzersizleri

Omurganın ve diğer kas, kemik yapılarının diziliminin uyumunun bozulmasına duruş bozukluğu adı veriliyor. Peki ama duruş bozukluğu düzeltilebilir mi? Duruş bozukluğu için hangi egzersiz yapılır? İşte detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 13:06
Duruş bozukluğu egzersizleri

Omurganın ve diğer kas, kemik yapılarının diziliminin uyumunun bozulmasına duruş bozukluğu adı veriliyor. Peki ama duruş bozukluğu düzeltilebilir mi? Duruş bozukluğu için hangi egzersiz yapılır? İşte detaylar...

İnsan vücudu normalde yandan bakıldığında sırtı hafif kambur ve beli hafif çukur yapıdadır. Bu eğriliklerin çeşitli nedenlerle artması veya azalmasısı ağrıya yol açar ve duruş bozukluklarını meydana getirir. 

Duruş bozukluklarının sebep olduğu hastalıklar nelerdir?

  • Omuz ve kol ağrılarına

  • Bel ağrılarına

  • Kas yorgunluklarına, kuvvetsizliklerine

  • Bacak ağrılarına, diz veya ayak bileği ağrılarına

  • Kasların ve bağ dokuların gerilmesine

  • Sinir sıkışmalarına,

    sebep olabilir.

Duruş bozukluğu nasıl oluşur?

  • Kaza, yaralanma ve düşmeler
  • Hatalı oturma, ayakta durma ve uyuma
  • Çalışma ortamının vücut yapısına uygun olmaması
  • Yatağın kötü ya da uygunsuz olması
  • Aşırı kilolu olmak
  • Ruhsal sorunlar
  • Ailesel faktörler
  • Yapısal bozukluklar
  • Görme bozuklukları
  • Tırnak yeme
  • İşyerinde ya da evden kaynaklı gerilimler

 

Duruş bozukluklarını düzeltmeye yardımcı egzersizler

Duruş bozukluğu için yapılması gereken egzersizler

Vücudunuzun hareket etmesi, kemikler için oldukça önemlidir. Kemiklerinizin duruşunun değişmemesi ya da kireçlenmeyle karşılaşmamak için egzersiz yapmak şart. 

 

Egzersiz 1

Sırtınızı duvara yaslayın. Kollarınızı havaya kaldırıp başınızın üstünde birleştirin. 

Kollarınızı kırmadan, kolunuzun tamamıyla güç uygulayarak, yukarı ve aşağı hareket ettirin.

Kollarınızın ve omurganızın düz bir yüzeyde hareket etmesi, kemiklerinizin bir nevi rotasını belirleyecektir ve doğru yönde açılacaklardır.

 

Doğru yastık seçimi nasıl yapılır? Yastık seçerken nelere dikkat edilmeli?

 

Egzersiz 2

Sağ elinizi duvara yaslayın. Sağ ayağınızı duvarın dibine yaslayın. Sağ hiçbir uzvunuzu hareket ettirmeden geriye doğru gerilin ve kürek kemiklerinizin birleştiğini hissedin.

Göğüs kaslarınızı çalıştırmak için de sol kolunuzu yukarı-aşağı hareket ettirin.

 

Egzersiz 3

İki elinizi birbirine yapıştırın ve omuzlarınızı dairesel hareketlerle çevirmeye başlayın. 3 sefer 10'ar defa yapmanız yeterli olacaktır.

 - Bunların dışında duruşunuza ve hareketlerinize devamlı dikkat etmelisiniz. Ciddi sorunlar yaşadığınızda en kısa süre içinde bir uzmana başvurun.

 

Bel ağrısını doğal yöntemlerle anında kesin!

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:06
  1. Duruş bozukluğu egzersizleri
  2. Duruş bozukluğu için yapılması gereken egzersizler
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  5. Duruş bozukluklarının sebep olduğu hastalıklar nelerdir?
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  16. duruş bozukluğu çeşitleri nelerdir

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