Duruş bozukluğu egzersizleri

Omurganın ve diğer kas, kemik yapılarının diziliminin uyumunun bozulmasına duruş bozukluğu adı veriliyor. Peki ama duruş bozukluğu düzeltilebilir mi? Duruş bozukluğu için hangi egzersiz yapılır? İşte detaylar...

İnsan vücudu normalde yandan bakıldığında sırtı hafif kambur ve beli hafif çukur yapıdadır. Bu eğriliklerin çeşitli nedenlerle artması veya azalmasısı ağrıya yol açar ve duruş bozukluklarını meydana getirir.

Duruş bozukluklarının sebep olduğu hastalıklar nelerdir?

Omuz ve kol ağrılarına

Bel ağrılarına

Kas yorgunluklarına, kuvvetsizliklerine

Bacak ağrılarına, diz veya ayak bileği ağrılarına

Kasların ve bağ dokuların gerilmesine

Sinir sıkışmalarına, sebep olabilir.

Duruş bozukluğu nasıl oluşur?

Kaza, yaralanma ve düşmeler

Hatalı oturma, ayakta durma ve uyuma

Çalışma ortamının vücut yapısına uygun olmaması

Yatağın kötü ya da uygunsuz olması

Aşırı kilolu olmak

Ruhsal sorunlar

Ailesel faktörler

Yapısal bozukluklar

Görme bozuklukları

Tırnak yeme

İşyerinde ya da evden kaynaklı gerilimler

Duruş bozukluklarını düzeltmeye yardımcı egzersizler

Duruş bozukluğu için yapılması gereken egzersizler

Vücudunuzun hareket etmesi, kemikler için oldukça önemlidir. Kemiklerinizin duruşunun değişmemesi ya da kireçlenmeyle karşılaşmamak için egzersiz yapmak şart.

Egzersiz 1

Sırtınızı duvara yaslayın. Kollarınızı havaya kaldırıp başınızın üstünde birleştirin.

Kollarınızı kırmadan, kolunuzun tamamıyla güç uygulayarak, yukarı ve aşağı hareket ettirin.

Kollarınızın ve omurganızın düz bir yüzeyde hareket etmesi, kemiklerinizin bir nevi rotasını belirleyecektir ve doğru yönde açılacaklardır.

Doğru yastık seçimi nasıl yapılır? Yastık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Egzersiz 2

Sağ elinizi duvara yaslayın. Sağ ayağınızı duvarın dibine yaslayın. Sağ hiçbir uzvunuzu hareket ettirmeden geriye doğru gerilin ve kürek kemiklerinizin birleştiğini hissedin.

Göğüs kaslarınızı çalıştırmak için de sol kolunuzu yukarı-aşağı hareket ettirin.

Egzersiz 3

İki elinizi birbirine yapıştırın ve omuzlarınızı dairesel hareketlerle çevirmeye başlayın. 3 sefer 10'ar defa yapmanız yeterli olacaktır.

- Bunların dışında duruşunuza ve hareketlerinize devamlı dikkat etmelisiniz. Ciddi sorunlar yaşadığınızda en kısa süre içinde bir uzmana başvurun.

Bel ağrısını doğal yöntemlerle anında kesin!