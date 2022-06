Durumun ciddiyetini bir tek Miço kavrayamadı

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Batı, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı gazladığı gibi Yunanistan’ı da bize karşı kışkırtıyor. ABD Meclisi’nde Türkiye düşmanı söylemleri ayakta alkışlanınca ayağı yerden kesilen Miçotakis’in Ege adalarını silahlandırma, aidiyeti belirsiz adalarda hakimiyet iddia etme, Türkiye’ye ait adaları sahiplenme, deniz yetki sınırlarını aşma gibi hadsizlikleriyle Ankara’yı karşısına alma girişimleri devam ederken, Yunan kamuoyu ise Erdoğan’ın liderliğinde güçlenen Türkiye’nin gücünün farkında. İşte bizim için söylenenler...

Kaybetmeye mahkûmuz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos: “Bu dönem, NATO’da Türkiye aleyhine konuşmak için iyi zaman değil.” Eski Başbakan Syriza lideri Aleksis Çipras: “Biz Batı’ya her şeyi veriyoruz ve Türkiye her şeyi alıyor. Yani sonuçta her açıdan kayıptayız. Biz ortaya çıktıkça Türkiye yükseliyor.” Çözüm Partisi Lideri Kyriakos Velopoulos: “Türkiye Yunanistan’ın yanı başında büyüyen yeni bir süper güç oluyor. Biz Amerika’ya Yunan sondaj gemilerinin sondaj yapması için yalvarıyoruz. Ama Erdoğan kimseyi dinlemeden Girit’in dibine kadar gemilerini gönderiyor.” Komünist Partisi Milletvekili Thanasis Pafilis: “Amerikalılar isterse bizi binlerce yönden engellerler ki bunu tarihte onlarca ülkeye yaptılar. Türkiye’ye karşı kaybetmeye mahkumuz.” Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopoulos: “Türkiye, Batı ile birlikte Rusya’ya karşı bir siper, Rusya ile birlikte Avrasya’nın bir parçası, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da İslami rolde, Orta Asya’da Türklerin mirası, Balkanlarda Osmanlı geçmişi ve Afrika’da sömürgecilik karşıtı. Türkiye büyük güçler arasında jeopolitik denge için bir güç olarak ortaya çıkıyor.” Tarih Uzmanı Prof. Dimitris Stathakopoulos: “Türkiye artık büyük güç. Ege tartışmasında kaybeden biz olacağız.”

ABD bizi satıyor, Rusya boyun eğdi

Prof. İonnis Mazis: “ABD Türkiye’yi kendi tarafında tutmak için Yunanistan’ın egemenliğini satacak. Bizim Türkiye ile anlaşmamız ve Akdeniz’de birlikte petrol doğalgaz çıkarmamız gerek.” Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas: “ABD Türkiye’nin tepkisinden ötürü önemli silahları Yunanistan’a veremiyor.” Televizyoncu İoannis Theodoratos: “Ukrayna’nın Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA’lar Rus askerlerin canını alıyor. En önemlisi bu SİHA’lar radarlar, hava savunma sistemleri ve konvoylar gibi yüksek değerli hedefleri vuruyor. Fakat Ruslar Türkiye’yi Yunanistan kadar tehdit olarak görmüyorlar. Ruslar bile Türklere boyun eğdi.”

CHP’li Monşer'den Yunan ağzı

Gazeteci Alexis Papahelas: “Türkiye, BM’ye başvurabilir. Askersizleştirme şartlarını ihlal ettiğini söyleyebilir. Bunu yaparsa, adalara deniz ablukası uygulayabilir. Buna hakkı olacaktır.” Yayın Kuruluşu Newsbreak: “Türkiye Ukrayna’da garantör güçken, Atina, Üsküp ile Tiran’ın hizmetkarı.”

CHP’li Emekli Büyükelçi Yalım Eralp: “Beğenelim ya da beğenmeyelim, Lozan 3 milin dışındaki adaları Yunanistan’a vermiştir. Kuru sıkı atarak ‘adalarımızı işgal ediyorlar’ demek yetmiyor. Çünkü ‘işgal ediyorlar’ derseniz, ‘Git işgali durdur’ derler.”