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Dünya Durumu nasıl? Biden'ın doktorundan yeni açıklama
Dünya

Durumu nasıl? Biden'ın doktorundan yeni açıklama

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının bittiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 19:11:00 -
Durumu nasıl? Biden'ın doktorundan yeni açıklama

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının bittiği açıklandı.

Doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 4 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın semptomları şu anda neredeyse tamamen bitti." ifadesini kullandı.

Biden'ın şu anda sadece hafif burun tıkanıklığı ve minimal seviyede ses kısıklığı şikayeti olduğunu kaydeden O'Connor, Biden'ın tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiğini aktardı.

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