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Yerel

Durumu ciddi! Evde oynarken elini et kıyma makinesine kaptırdı

Şanlıurfa'da bir çocuk evde oynadığı sırada elini et kıyma makinesine kaptırdı. Getirildiği hastanede yapılan müdahale sonucu makineden kurtulan 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

2019-10-31 14:08:00 -
Durumu ciddi! Evde oynarken elini et kıyma makinesine kaptırdı

Şanlıurfa'da elini et kıyma makinesine kaptıran çocuk, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki İbrahim Halil B. evde oynadığı sırada elini et kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden aile, çocuğu özel aracıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerle çocuğun eli kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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