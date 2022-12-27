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Spor Durum kötü... Pele ailesiyle vedalaşmaya başladı
Spor

Durum kötü... Pele ailesiyle vedalaşmaya başladı

Hastalığı iyice ilerleyen futbol efsanesi Pele, ailesi ve sevenleriyle vedalaşmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 09:55:00 -
Durum kötü... Pele ailesiyle vedalaşmaya başladı

Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde tedavisine devam edilen ve kızları Flavia ile Kely Nascimento'nun refakat ettiği 82 yaşındaki Pele'yi, Brezilya Serie B takımlarından Londrina'yı çalıştıran oğlu Edinho da ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşan Edinho, "Babam... Bütün direncim senin olsun." ifadelerini kullandı.

Kely Nascimento ise hastanede kardeşleriyle fotoğrafını paylaşarak, Pele hayranlarının Noel'ini kutladı.

Hastaneden hafta içi yapılan son açıklamada, kanseri ilerleme gösteren ve sağlık durumu kötüye giden Pele'nin, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Pele, durumunun geri dönülmez bir hal aldığının farkında ve kendisini ziyarete gelen herkes ile vedalaşıyor.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliği taşıyor.

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