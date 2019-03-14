0553 313 94 23

Duru Bulgur’a "En İnovatif Sağlıklı Gıda" Ödülü

Gıda sektörünün en önemli fuarları arasında gösterilen Dubai Gulfood Fuarı’na katılan Duru Bulgur, Duru Lival Çiya Aç Kat ürünü ile Sağlıklı Gıda kategorisinde en inovatif ürün ödülüne layık görüldü.

14 Mart 2019 Perşembe 11:46
Duru Bulgur’a "En İnovatif Sağlıklı Gıda" Ödülü

Gıda sektörünün en önemli fuarları arasında gösterilen Dubai Gulfood Fuarı’na katılan Duru Bulgur, Duru Lival Çiya Aç Kat ürünü ile Sağlıklı Gıda kategorisinde en inovatif ürün ödülüne layık görüldü. Ödülü Duru Bulgur’un Ar-Ge’den sorumlu Gıda Mühendisi Ece Duru aldı.


Dünyanın en önemli gıda fuarlarından Dubai Gulfood Fuarı’na katılan Duru Bulgur, geniş ürün yelpazesini ve üstün lezzetlerini fuar katılımcıları ile buluşturdu.


Duru Bulgur’un fuarda gerçekleştirdiği tadım etkinliği yoğun ilgi gördü. Başbaşılı meyve salatası, kısır, pilav çeşitleri, kuru fasulye, bakliyat salataları ziyaretçilerden tam not aldı. Bulgur ile her şey yapılabilir anlayışını benimseyen Duru Bulgur’un özellikle bulgurlu salataları ve pilavları çok beğenildi.


Duru Bulgur’a ödül


Fuarda Gulfood İnovasyon Ödülleri de sahiplerini buldu. 12 farklı alanda 300 ürünün katıldığı yarışmada ürünler gıda sektörünün önde gelen önderleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Duru Bulgur, yeni geliştirmiş olduğu Duru Pratik ürün grubu ile bakliyat ürün grubunda önemli yenilikler bölümünde yer alırken; Duru Lival Çiya aç Kat ürünü ile Sağlıklı Gıda kategorisinde en inovatif ürün ödülüne layık görüldü. Ödülü Duru Bulgur adına Gıda Mühendisi Ece Duru aldı.


Şubat ayında gerçekleştirilen fuara, içecek, süt ve süt ürünleri, yağ, et ve kümes hayvanları, baklagiller, tahıllar ve gevrekler, sağlıklı gıdalar olmak üzere birçok kategoride 5 binin üzerinde firma katıldı. Fuarı, 193 ülkeden 98 bin ziyaretçi gezdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akkuyu NGS’de 1’inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı
    1. Akkuyu NGS’de 1’inci güç ünitesinin..
    2. Aktaş: "Terör ve uyuşturucuyla..
    3. Selame ve Hafter'den bir ayda ikinci..
    4. Annesi doğumdan sonra ölen kuzuyu,..
    5. Leyla Bilginel kimdir nerelidir?
    6. Adıyaman Üniversitesi yükselişine..
    7. Oyuncu Levent Beceren yaşamını yitirdi
    8. Öğrenciler sağlık çalışanlarının 14..
    9. Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
    10. Karaköprü’de çocuklar kukla..
    11. Boeing, dünya genelinde 737 Max uçak..
    12. Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonu
    13. Sağlık çalışanları çözüm bekliyor
    14. Sahibinden.com ve Telesure Sigorta’dan..
    15. Oto hırsızı "Pire Ferhat" ve yanındaki..
    16. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    17. Taşdelen halkla kucaklaşıyor
    18. İhracatın yıldızları ödüllerini aldı
    19. Turkcell’den‘Samsung Galaxy’ duyurusu
    20. Şiddetli rüzgâr TIR’ları böyle devirdi
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!