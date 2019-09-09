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Dursunbey’de öğrencilere kırtasiye seti

Dursunbey Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayan 1.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:27
Dursunbey’de öğrencilere kırtasiye seti

Dursunbey Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerine kırtasiye seti hediye etti.


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 5 yıldan bu yana okula yeni başlayan öğrencilere yaptığı sürprizi bu yılda yeniledi. 2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlaması ile İlçe merkezi ve okul bulunan mahallelerde ki tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye eden Dursunbey Belediyesi, İlköğretm haftası programı düzenlenen Sadullah Özer Okulundan kırtasiye setlerinin dağıtımına başladı.


Üç aylık uzun bir tatilin ardından başlayan yeni eğitim-öğretim yılı tüm Türkiye’de olduğu gibi Dursunbey’de de renkli görüntülere sahne oldu. Okulların açılması ile ilk kez okula giden öğrenciler tatlı bir telaş içine girerken velilerde çocuklarının heyecanlarına ortak oldular. Dursunbey’de yeni eğitim öğretim yılının açılışı Sadullah Özer İlkokulunda yapıldı. Programa Dursunbey Kaymakam Emrullah Temizkan, Belediye Başkan vekili Sadettin Aslan, Milli Eğitim İlçe Müdürü Ümit Gökdemir, Dursunbey Belediye Meclis Üyesi Halil Sarıoğlu, Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda konuşan Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı.


Konuşmaların ardından ise sınıflara geçen protokol okula başlayan öğrencilere belediyenin hediyesi olan kırtasiye setlerini takdim ettiler. Kırtasiye seti dağıtımı ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde kademeli olarak devam edecek.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:27
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