  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran tarafından Türk İHA'sı hakkında alçak çıkış: Bilgileri o iki ülke ile paylaşacaklar, keşke istemeseydik

Tek hedefleri var! 4 Avrupa ülkesi Türkiye'ye rakip olacak!

Türk İHA'sı dünyada manşetlere taşındı: İran'ın saatlerce yapamadığını gelip bir anda yaptı

Reisi'nin öldüğü enkazı bulan Akıncı İHA'nın müthiş özellikleri...

Bu nasıl iş? Türkiye yerine Romanya'yı seçtiler

Naci Görür en çok endişe ettiği bölgeyi açıkladı! Ne İstanbul ne Yalova ne de Bursa...

Süper Kupa’da yapamadığını gelip bir anda yaptı! Ali Koç fena yandı…

Durum çok ciddi! Onlar Toros görünümlü şahin değil, Müslüman görünümlü Siyonistler. Onlar Türkiye’nin her yerindeler

Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını buldu! Bayraktar'dan Akıncı İHA paylaşımı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması Kılıçdaroğlu’na uzandı!
Spor Dursun Özbek'ten sert sözler: Ali Koç'tan hesap soracağım
Spor

Dursun Özbek'ten sert sözler: Ali Koç'tan hesap soracağım

Yeniakit Publisher
2024-05-20 18:17:00 -
Dursun Özbek'ten sert sözler: Ali Koç'tan hesap soracağım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hesap soracağını söyledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken maç sonrasında yaşananlar ortamı daha da gerdi.

Ali Koç'un sahaya girmesi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle tartışması sonrasında Başkan Dursun Özbek, kendi taraftarı tarafından istifaya davet edilmişti.

Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'den racon yenildiğini düşünen taraftarlar, Özbek'i çalışanlarını koruyamamakla suçladı.

Bunun üzerine orada olmadığını belirten Özbek, yaptığı basın toplantısıyla Ali Koç'u hedef aldı.

"Hesap sorulmuyor"

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyu gözünde cereyan etti. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptık. Ali Koç'un şımarıkları artarak devam ediyor, kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Ali Koç maç sonrası polis eşliğinde trafik durdurularak, polis eşliğinde statta kaldı. Güvenlik görevlileri şehir eşkıyasının korumalığını yapmıştır. Bu söylediklerim tek tek kameralarda var.

"Hesap soracağım, iyilik kazanacak"

Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım! Ali Koç senin tüm camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu Türkiye görecek! Son altı ayda yapılanları hatırlayın! Ali Koç bu yaptıklarını bana sökmez, bunu bil! Ben Galatasaray'ın başkanıyım! İyilik kazanacak, Galatasaray şampiyon olacak! Galatasaray bu şampiyonluğu önceliğe almıştır, inşallah 24 olacak! Değerli bir şampiyonluk!

"Devletime sesleniyorum!"

Bu sahte kabadayılık, bu sokak kabadayılığı öyle bir şeydir ki önüne geçilemez. Emniyet Müdürüme, Sayın Valime, değerli savcılarıma ve devletime sesleniyorum; Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Son 6 aydır olanları gözden geçirin! Riyad'dan beri neler oluyor!

"Herkes kamera kayıtlarına baksın"

Burada söylediklerimizin hepsi aklımızdan geçen, icat edilmiş şeyler değil. Hepsi kameralarda var. Daha önce yapılanların hepsi basında, videolarda var. Bir tarafta stadyumun koruması için 2 bin 400 tane devlet polisi buraya memur edilmiş. Teşekkür ediyoruz devletimize. Bu maç önemli bir maç, şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Stadyumu korumakla görevli arkadaşlar, maç bittikten 1.5 saat sonra escort ediyorlar, stadyuma giriliyor, akreditasyon alanlarına giriliyor. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Herkes kamera kayıtlarına baksın. Orada her şey var. Dünkü olayla ilgili söylemek istediklerim bundan ibaret.

Derbi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme
Derbi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Spor

Derbi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Erman Toroğlu'dan derbi sonrası olay sözler: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın karizmasını..."
Erman Toroğlu'dan derbi sonrası olay sözler: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın karizmasını..."

Spor

Erman Toroğlu'dan derbi sonrası olay sözler: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın karizmasını..."

Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!
Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

Spor

Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23