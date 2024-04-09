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Spor Dursun Özbek'ten, her şeye burnunu sokan Uğur Dündar'a şaşırtan tavsiye
Spor

Dursun Özbek'ten, her şeye burnunu sokan Uğur Dündar'a şaşırtan tavsiye

Yeniakit Publisher
2024-04-09 09:42:00 -
Dursun Özbek'ten, her şeye burnunu sokan Uğur Dündar'a şaşırtan tavsiye

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın açıklamalarına yanıt verdi. Özbek, Dündar'a "Nefret dilinden uzaklaşmasını tavsiye ederim" diyerek sergilediği tutumdan vazgeçmesi gerektiğini vurguldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın açıklamalarına yanıt verdi. Özbek, Dündar'a "Nefret dilinden uzaklaşmasını tavsiye ederim" diyerek sergilediği tutumdan vazgeçmesi gerektiğini vurguldı.


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a yönelik futbol gündemine bomba gibi düşen sözlerine karşılık verdi.

ÖZBEK'TEN DÜNDAR'A TAVSİYE

Dursun Özbek, konuyla ilgili yaptığı açıklamaya yönelik "Genel Sekreterimiz Eray Yazgan'ın kulüp resmi sitesinde yayınlanan açıklamaları başta ben olmak üzere Galatasaray yönetim kurulunun tüm üyelerinin fikirlerini ifade etmektedir. Sayın Uğur Dündar'a başkanıyla arasının bozulmasından korkmadan, doğruları savunmasını ve nefret dilinden uzaklaşmasını tavsiye ederim" diyerek Uğur Dündar'ı akil davranmaya davet etti.

UĞUR DÜNDAR'IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendisine ve kulübüne yönelik hiçbir kötü söz söylemediğim halde en ufak ilgimin olmadığı bir konuda yalan ve iftiralarla beni hedef gösterip Futbol üzerinden kaos yaratmaya çalışan Eray Y. adlı yönetici kılıklı holigan hakkında yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullanmıştı.
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