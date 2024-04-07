Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, tatil edilen Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

İşte o açıklamalar:

"Böyle bir durum beklemiyorduk. 2023 Süper Kupası finali oynadık. İki takım sahaya çıktı. Fakat, üzülerek söylüyorum böyle bir pozisyonu, durumu beklemiyorduk. Güzel Urfa'ya geldik, Urfa'nın güzel insanlarına bu önemli Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin keyfini yaşamaktansa acayip, saçma sapan, aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık."

"UMMADIĞIMIZ BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIK"

"Bir sürü şeyler söylediler, U19'la çıkacağız, 9 kişi çıkacağız falan. Bu bir akıl tutulması. Bu bir maç, bir final. Çok önemli 100. yıl kupası. Daha önemlisi Urfa gibi bir şehre bu maçı seyrettirmenin keyfi varken hiç ummadığımız bir şeyle karşılaştık."

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"DÜNYA'YA MAHÇUP OLDUK"

"Hem maçın ambiyansını bozuyorsunuz hem şenlik havasında geçmesi beklenen bir derbiyi 1 dakikada biten şekle getiriyorsunuz. Çok üzüldüm. Dünyaya mahçup olduk. Beklenmedik olaylar bizi üzüyor."

"BU ÇOCUKLARI NİYE ALET ETTİNİZ?"

"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımını çıkarıyorsunuz. Onlara yazık değil mi? Onlar bizim gençlerimiz, geleceğimiz. Bu çocukları niye kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz!"

"Gerçekten kötü bir hafta sonu. Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışmayan bir Süper Kupa finali oldu. Aklıselimi davet ediyorum. Bunun kime ne faydası oldu, kim bu işten sevindi, üzüldü. Belli değil... Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek."