Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay cevap!

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Dursun Özbek şampiyonluk değerlendirmesinde bulunurken, Fenerbahçe'ye de yanıt verdi.

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 23. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmada bordo-mavililer 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini güçlendirmeyi başardı.

Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta da galip gelerek zor bir istatistiğe imza atan Sarı-Kırmızılılar'da karşılaşmanın ardından Başkan Dursun Özbek kameraların karşısına geçti.

Alınan bu galibiyetten ötürü takımını kutlayan Özbek, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin adalet çağrısına da yanıt verdi.

Taraftarımıza teşekkür ederim. Trabzonspor'un değerli başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri buradaydı. Onları ağırladık.

Güzel ve örnek bir maç oldu. Her iki takıma da emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca teknik ekibe ve oyuncularıma teşekkür ederim. İyi hazırlandılar. İlk saniyelerde yediğimiz gole rağmen geri dönmesini bildik. 3 puanı aldık. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ!"

Biz düşman değiliz! Aynı vatanın çocuklarıyız. Türk sporunu kalkındırmaya çalışıyoruz. Dostluğu ve sporun ne olduğunu idrak ederek konuşmalıyız. Biz düşman olamayız! Aynı hamurdan yapıldık.

Son günlerde daha da tırmanabilecek gibi bir sorun var, çözüm adresi belli. Bu sorun, Türk futbolunun sorunuysa, Kulüpler Birliği'nde bütün başkanlar bir araya geliyor. Herkes burada söz sahibi. Hiç vakit kaybetmeden toplanmalıyız ve tüm başkanların görüşü alınsın.

Herkes için adaletin sağlanacağı yer; Kulüpler Birliği Vakfı. Tüm kulüp başkanlarına sesleniyorum. Bunu orada konuşalım.