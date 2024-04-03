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Spor Dursun Özbek'ten Ali Koç açıklaması: Bizi zorlamasın
Spor

Dursun Özbek'ten Ali Koç açıklaması: Bizi zorlamasın

Yeniakit Publisher
2024-04-03 01:10:00 -
Dursun Özbek'ten Ali Koç açıklaması: Bizi zorlamasın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için 'bizi zorlamasın' ifadesini kullandı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Genel Kurul toplantısında Başkan Ali Koç'un Erden Timur'a söylediklerine yanıt verdi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Bütün Galatasaraylıları hayretlere düşüren bir açıklama yapıldı. O kadar büyük bir kalabalığın önünde Galatasaray Başkanvekilini tehdit etti. Tehditin boyutu da öyle küçük değil, topyekün. Nedir bu? Biz nerede yaşıyoruz? 60 milyon taraftara hitap ediyoruz. İstenmeyen olaylara neden mi olmak istiyorsunuz? Erden Timur'un başına bir şey gelse... Daha Trabzon'da bir olay yaşandı. Oranın ateşi sönmeden yeniden... Kendisine sesleniyorum: Konuştuğun kelimeleri akşam yatmadan bir daha dinle. Kesinlikle bizden aynı seviyede bir cevap gelmez. Bir şampiyonluk için yapılanlara değer mi? Trabzon'da yaşananların üzüntüsü bitmeden insanları provokasyona iten... Ben onun ağabeyi yaşındayım. Şampiyonluklar öyle tehditle kazanılmıyor. Şampiyonluklar sahada mücadele ile kazanılıyor. Bu 1 değil, 2 değil. Benzer tehditi Federasyon'da da yaptı. Ben de oradaydım. Gereken cevabı aldı, yerine oturdu. Ayıptır. Kendisi yurt dışında eğitim görmüş, çok önemli bir ailenin ferdi. Söylediklerini bir akıl süzgecinden geçirsin, bizi zorlamasın. Galatasaray hiçbir zaman onun seviyesine inmeyecek. Burada vurgulanması gereken en önemli şey ülkenin vurgusu. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler duyuyorum.

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