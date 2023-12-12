Dursun Özbek konuştu! "Şok geçirdim! Nereye gidiyoruz belli değil"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Ankaragücü - Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Dursun Aydın Özbek, "Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçını izledim. Kabul edilemez bir sonu oldu. Galatasaray Spor Kulübü olarak biz ligin başından beri taraftarlarımıza, seyircilerimize hep itidal tavsiye ediyoruz. Dün akşamki olay hiç beklenmedik bir şekilde bu sefer kulüp yöneticilerinin hakemi darp etmesi şeklinde gelişti. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak kınıyoruz. Yaptığımız açıklamada da kınadık ve Kulüpler birliği Vakfı'nı tek bir gündemle toplanmak için yarın toplantıya çağırdık." diye konuştu.



"NEREYE GİDİYORUZ BELLİ DEĞİL"



Bu olayların Türk futbolunun marka değerini zedelediğini ifade eden Başkan Özbek, "Böyle şeylerin olmaması lazım. Türk futbolunun marka değerini, Türk futbolunun imajını yurtdışında özellikle zedeleyen bu olaylar, futbola büyük zarar vermektedir. Şok geçirdim. Başkan ve yanındaki arkadaşları bir hakeme niye böyle saldırılar? Yerdeki hakime niye tekme atarlar? Anlamak mümkün değil. Bundan sonraki süreçte ligler tatil edildi; ama Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber Kulüpler Birliği, bütün kulüpler bir araya gelerek bunun bir şekilde sonlanması, bundan sonraki dönemde bu olayların gelişmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ben Türk futboluna tekrar itidal tavsiye ediyorum. Nereye gidiyoruz belli değil" yorumunu yaptı.



"GURUR GECESİ YAŞATMAK İSTİYORUZ"



Galatasaray'ın Devler Ligi'nde oynayacağı tarihi maçla ilgili Başkan Özbek, "Bu akşam Türk futbolu ve Galatasaray için çok önemli bir maça çıkacağız. Danimarka'da Copenhagen ile oynayacağız. Parken Stadyumu alışık olduğumuz, UEFA Kupası'nı kazandımız yer. Dolayısıyla yine bu akşam büyük bir zaferle Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz. Türk futbolunun ihtiyacı olan puanları ve gurur gecesini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Hazırız. Eksiğimiz yok. Güzel bir sonuç olacağına eminim. Buradan tüm futbolcu kardeşlerime, teknik heyete ve orada bulunan tüm Galatasaraylılara güzel bir maç olmasını diliyorum. Başarının bizimle olmasını diliyorum." diye konuştu.

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