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Dursun Çiçek niyetini belli etti: HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz

26. Dönem CHP Milletvekili Emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek, yaklaşan yerel seçimler öncesi skandal bir açıklamaya imza attı. Çiçek, kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebileceklerini ifade etti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:30
Dursun Çiçek niyetini belli etti: HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz

CHP eski milletvekili ve Emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek, skandal bir açıklama yaptı. Çiçek, yerel seçimlerden bahsederek "Hep vurguluyoruz yerel seçimin şartları çok farklı. Seçim öncesi Mardin'e gitmiştik. Dediler ki HDP il başkanı da bu binada. Çağırın birlikte sohbet edelim dedim. Şimdi yerel bazda PKK ile bir bağlantısı olmayan tabi hepsi PKK'lı derseniz hiç kimseyle bu konuları görüşemeyiz. Cumhuriyete, temel değerlere, o dört ilkeye bağlı olan adaylar konusunda CHP'ye inisiyatif tanırlarsa Doğu'da Güneydoğu'da HDP ile, Orta Anadolu'da MHP ile Batı'da İYİ Parti ile Trakya'da da başka bir parti ile yerel seçimde işbirliği yapmamızı lazım. Aksi halde tek parti, devletin, basının bütün imkanlarını gücünü kullanan bir partiye karşı seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor." dedi.

"HDP'LİLERİ CHP'DEN ADAY GÖSTEREBİLİRİZ"

Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: "HDP'ye oy veren milyonlarca seçmeni, bu ülkenin sadık vatandaşı haline getirmemiz lazım. PKK'nın güdümünden, baskısından kurtarmamız lazım. Yerel seçimler alternatifli. Başkan var, meclis başkanı var, meclisteki üyeler var. O şahıslara müdahalemizi, alternatifler konusunda karar süreçlerine dahilimizi HDP kabul ederse bu gayet olabilir. Kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz."

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:30
  1. Mardin
  2. CHP
  3. CHP eski milletvekili
  4. Dursun Çiçek
  5. HDP
  6. yerel seçimler
  7. skandal sözler
  8. akıllara zarar açıklama

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