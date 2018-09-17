Dursun Çiçek hakkında suç duyurusu! Skandal sözlere tepkiler çığ gibi

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek hakkında 'İktidarı indirin yargılayalım diyen başsavcılar var' sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

SKANDAL AÇIKLAMAYA İMZA ATTI

CHP'li eski milletvekili, darbe sevici Dursun Çiçek; KRT TV'te provokatif yayınlarıyla bilinen Çağlar Cilara'nın konuğu olarak katıldığı programda skandal bir açıklamaya imza attı. AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Çiçek, "Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz diyen başsavcılar var" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kim bu savcılar? Açıkla Dursun Çiçek!

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57. yıl dönümlerinde anıldı. Adnan Menderes ve ekip arkadaşlarının anıt mezarlarının bulunduğu Topkapı'da hukukçular, Adnan Dursun Çiçek'in skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Çiçek geçtiğimiz günlerde KRT TV'te gazeteci Çağlar Cilara'nın konuğu olarak katıldığı programda skandal bir açıklamaya imza atmıştı. AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Çiçek, "Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz diyen başsavcılar var" şeklinde bir açıklama yaptı. Avukatlar ise Çiçek'in bu açıklamalarına tepki gösterirken, söz konusu savcıların da kim olduklarını sordu.

HSK YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Dursun Çiçek'in, "Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz diyen başsavcılar var" sözlerini A Haber yayınına katılan Avukat Cüneyt Toraman yorumladı. Toraman skandal açıklamalara yönelik "Bu çok açık ve net aba altından sopa gösterme ve bir darbe imasıdır, Cumhuriyet Savcılığının derhal soruşturma başlatması gerekir" diyerek HSK yetkilileri göreve çağırdı.

Toraman, skandal iddiaların ciddiyetine vurgu yaparak "Demek ki hala yargı içinde darbe yanlısı isimler var, bunların derhal incelenmesi gerekir" dedi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLSİNLER

Toraman "Eğer bu kişiler arasında 28 Şubat döneminde aktif bir şekilde rol almış, masum insanlara zulmetmiş kişiler varsa derhal bu isimler meslekten ihraç edilmeli" diyerek gerekli incelemelerin yapılması konusunda çağrıda bulundu.