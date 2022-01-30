Duroğlu Varyantı açılıyor! 6,3 milyon liralık tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Giresun’da gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında öne çıkan projelerden birinin Duroğlu Varyantı olduğu belirtildi. Güzergahın Duroğlu beldesi geçişinde inşa edilen 1653 metrelik proje kapsamında, 90 metre uzunluğunda 3 açıklıklı Duroğlu Varyant-1 Köprüsü, 1318 metrelik Duroğlu Tüneli ve 120 metrelik 4 açıklıklı Duroğlu Varyant-2 Köprüsü’nün bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Yolun 20,9 ile 24’üncü kilometreleri arasındaki 3,1 kilometrelik kesiminde 77 metrelik Yusufoğlu-1 Köprüsü, 93 metrelik Yusufoğlu-2 Köprüsü, 330 metrelik Dereli Tüneli ve 61 metrelik Dereli-2 Köprüsü ile aynı güzergah üzerinde yer alan 38 metrelik Akkaya Köprüsü tamamlandı.” bilgisi verildi. Açıklamada, Giresun-Soğukpınar Yolu’nda yapımı tamamlanan 143 metrelik Gelevera Köprüsü, 68 metrelik Cebeci Köprüsü, 25 metrelik Fındıklı-1 Köprüsü, 79 metrelik DSİ Gelevera Köprüsü ve 109 metrelik Gürağaç Köprüsü’nün de hizmete alınacağı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Varyant projesiyle Karadeniz sahilinden iç kesimlere uzanan güzergahtaki transit trafik, Duroğlu yerleşkesinin dışına alınarak, güvenli, konforlu ve kesintisiz trafik akışı tesis edildi. Beldenin kara yolu bağlantısı, giriş ve çıkış noktalarındaki kavşaklarla sağlandı. Projeyle zamandan 4,2 milyon lira, akaryakıttan 2,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 6,3 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon salınımı 438 ton azaltılacak. Güzergahta ulaşım güvenli hale gelecek. Ayrıca, güzergahtaki turistik, ticari ve ekonomik hareketliliğin artmasıyla bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunulacak. Yerli ve yabancı turistlerin Karadeniz yaylalarına ulaşımı kolaylaşacak.”