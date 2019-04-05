Durmuşoğlu: "Vatandaşlarımızın her yerde ve daima yanında olacağız"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hep birlikte ‘daha ileri, daha ileri’ diyerek hizmet edeceğiz; vatandaşlarımızın her yerde ve daima yanında olacağız" dedi

31 Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerin başta Osmaniye başta olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Milletvekili Durmuşoğlu, "Hemşehrilerimizin teveccühü ile Osmaniye, Kadirli, Sumbas, Bahçe, Toprakkale, Mehmetli ve Ellek’te belediye başkanı seçilen yol arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte ‘daha ileri, daha ileri’ diyerek hizmet edeceğiz; vatandaşlarımızın her yerde ve daima yanında olacağız. Milletine hizmet dışında hiçbir gaye taşımayan, milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımayan başkanlarımıza daima destek olacak ve bölgemizi hep birlikte kalkındıracağız" diye konuştu.