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Siyaset Durmuş Yılmaz ameliyat oldu
Siyaset

Durmuş Yılmaz ameliyat oldu

İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz kalp operasyonu geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 07:22:00 -
Durmuş Yılmaz ameliyat oldu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Merkez Bankası eski başkanı, İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın kalp operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Çıray, "Türk bürokrasisinin ilkeli bürokratı.. Durmuş Yılmaz Bey'in kalbindeki sıvı birikmesini açık kalp operasyonu ile alıp, kalbinin üzerindeki zar oluşumunu da temizlemişler. Durumu çok iyi. Yaşamını artık daha aktif olarak sürdürebilir. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ahmet E

ÖNEMLİ OLAN KALBİN SAĞLIĞIYLA BERABER KALPTE NANKÖRLÜK OLMAMASI .BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ....
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Deli İbo

Ameliyat sırasında İnşaallah kalbindeki Sümüklü Fetö sevgisini almışlardır.
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