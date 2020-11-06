Durmak yok yola devam anlayışıyla çalışıyoruz! TUSAŞ’tan yüzde 23 büyüme hedefi

Genel Müdür Temel Kotil, her platformda şirket olarak önemli projeler ortaya koyduklarını dile getirerek, “Çalışmalarımızı ‘Durmak yok, yola devam’ anlayışıyla sürdürüyoruz. Kapasitemizde kesintiye gitmiyoruz. Bu yıl ise yüzde 23 büyümeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Rekabet gücümüz yüksek

Rekabet güçlerinin yüksek olduğunu belirten Kotil, şunları kaydediyor: “10 bin çalışma arkadaşımızla ATAK, ANKA, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak (MMU), GÖKBEY gibi projelerimize ara vermiyoruz. Ciromuzda önemli bir ağırlığı bulunan yapısal grubumuzun faaliyetleri çerçevesinde Boeing ve Airbus gibi dev uçak üreticilerinin stratejik projelerinde ortak olarak yer alıyoruz. Kritik uçak bileşenlerini tasarlayıp üretiyoruz. Öbür taraftan pandemi döneminde devletimizin tıbbi yardımları taşırken kullandığı A400M uçaklarının ön orta gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapısı, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış kapağı, kuyruk konisi, kanatçık (aileron), sürat frenleri (spoiler) gibi komponentleri tasarlıyoruz ve imal ediyoruz.”

İlk 100'de yer alıyor

Dünyanın ilk 100 havacılık ve savunma sanayii firmasından biri olduklarına dikkat çeken Kotil, şu açıklamalarda bulunuyor: “10 yıldır ihracat gelirimizi arttırıyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimizle ve projelerimizle de takdir topluyoruz, tüm dünya tarafından takip ediliyoruz. Faaliyetlerimizin ana omurgasını teşkil eden hava taşıtlarımız ve yapısal parçalarımızla lider vasfımız perçinliyoruz. Yeni nesil savaş uçağı projemiz MMU’yla da ön plandayız. Projenin 2020’de tasarım ön gözden geçirme aşaması bitecek. T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopterimiz’in ise ilk teslimatını 29 Ekim 2021’de gerçekleştireceğiz. Askeri amaçla kullanılmasının yanında sivil alanda genel maksat, hava ambulansı, kargo, yangın söndürme ve VIP versiyonları da bulunacak olan GÖKBEY’in ülkemize önemli bir katkı sunacağına inanıyorum.” T129 ATAK Helipkopteri’ni Faz II donanımları ile elektronik harp sistemleri sayesinde yeni bir boyuta taşıdıklarını anlatan Kotil, “Teslimatları zamanında yapmak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Yapısal parçaların üretim ve ihracatı ile ekonomiye güç katıyoruz. Bu kapsamda Yeni Kompozit Üretim Tesisi’nde sona yaklaşıyoruz. Söz konusu tesisle dünya kompozit ihtiyacının yüzde 2’sini karşılamayı planlıyoruz” diyor.

Uçaklara yön veriyor

TUSAŞ, Türk Hava Yolları’nın (THY) geçen günlerde 2 adedini filosuna dahil ettiği Airbus A350 uçağında kullanılan kanatçıkları (aileron) tasarlayıp üretiyor. Firma, kanatçıkların teslimatlarını sürdürüyor. Bugüne kadar Airbus firmasına toplamda 500 set kanatçık sunan TUSAŞ, kompozit uçuş kontrol yüzeyi tasarımına da odaklandı. Ve özgün ürünlerin tasarım ve üretimi konusunda dünyadaki yerini perçinledi.