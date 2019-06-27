Durgunsu Kano Türkiye Kupası
- Türkiye Kano Federasyonunca organize edilen yarışlar, 1-3 Temmuz'da Eskişehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek27 Haziran 2019 Perşembe 15:43
ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Türkiye Kupası" yarışları Eskişehir'de yapılacak.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlar belediyenin destekleriyle 1-3 Temmuz'da Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek.
Program kapsamında 1 Temmuz'da 1000 metre, 2 Temmuz'da 500 metre, 3 Temmuz'da ise 200 metre mücadelelerine yer verilecek.
Yarışlara Şanlıurfa, Van, Rize, Kahramanmaraş, Muğla, Adana gibi illerden, 29 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.
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