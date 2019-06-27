Durgunsu Kano Türkiye Kupası - Türkiye Kano Federasyonunca organize edilen yarışlar, 1-3 Temmuz'da Eskişehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek



ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Türkiye Kupası" yarışları Eskişehir'de yapılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlar belediyenin destekleriyle 1-3 Temmuz'da Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında 1 Temmuz'da 1000 metre, 2 Temmuz'da 500 metre, 3 Temmuz'da ise 200 metre mücadelelerine yer verilecek. Yarışlara Şanlıurfa, Van, Rize, Kahramanmaraş, Muğla, Adana gibi illerden, 29 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.