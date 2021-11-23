Durdurun artık şu operasyon çocuklarını

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Sınır ötesinde başarılı operasyonlarla dengeleri değiştiren, Mavi Vatan’da emperyalistlere alan bırakmayan, ağır sanayide yerli ve milli hamlelerle dünyaya parmak ısırtan, ihracat rakamlarında çıtayı günden güne yükselten ve bütün kredi derecelendirme kuruluşlarının büyüyeceği yönde raporlar hazırladığı Türkiye’nin ekonomisine yönelik kahpe operasyonlar devam ediyor. Erdoğan iktidarını devirmek için dolara tutunan Haçlı Batı ve yerli işbirlikçileri, Merkez Bankası’nı batırabilmek için sistematik operasyonların düğmesine bastı. Kanunla korunan milli paramızı yıpratıp, finansın tepe adresi Merkez Bankası’nı çökertmek için harekete geçen IMF’ci İP’li Durmuş Yılmaz ve CHP’li Faik Öztrak’ın “gece 12 sonrasını bekleyin” şeklindeki spekülasyon ellerinde patladı. Piyasanın açıldığı pazartesi günü operasyona devam eden karanlık mahfillerin Karar ve Cumhuriyet paçavraları, “300 milyar kimde”, “140 milyar dolar sattılar” şeklinde yalanları manşetlerine taşıdı. Türk piyasalarına olan güveni sıfırlayıp, TL’nin çakılmasını sağlamak için dört koldan saldıran şer aparatlarının durdurulması gerektiğini söyleyen ekonomistler, Amerikan dolarına çalışan odaklara set çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Çapak: Aklınızı başınıza alın

Akit’e konuşan Ekonomist Dr. İsmail Çapak, spekülasyonlara imza atıp piyasayı çalkalandıranların haddini aştığını belirterek, şunları dile getirdi: “IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiren muhalefet parti kurmaylarının piyasaya güvensizlik aşılayan beyanları kabul edilemez. Merkez Bankası’na bu şekilde vurmayı hedefleyenler iyi niyetli olamaz. Bu operasyonel girişimlere set çekilmelidir. Bu spekülasyonlara imza atıp piyasayı çalkalandıranlar akıllarını başına alsınlar. Durmuş Yılmaz gibi isimler bilsinler ki aynı gemideyiz. Milletin aklıyla alay etmesinler. Dünya ekonomilerini sarsan salgınının olumsuz tesirlerine karşı bütün kurumların ülkeye katkı vermek üzere gayret sarf ediyor. İslam’ın bayrağının hür şekilde dalgalandığı tek ülke olan Türkiye, Suriye’den çekilirse, Libya’da olmazsa, Karabağ’a karışmazsa, Doğu Akdeniz’e inmezse tabii ki dolar aşağıya iner. Jeolopolitik riskler burada çok önemlidir. 2015 yılından beri Türk Lirası’nın değer kaybı vardır evet. Ama yeter ki insanımız sıkıntıya düşmesin. Elbette ki ekonomi idarecilerimizin de yapması gereken birçok şey vardır. Tasarruf tedbirlerinin artırılması gibi çok sayıda adım atılmalıdır. Ancak bu hükümeti devirmek için bu tür karanlık hamleler yapılması evvela devletimize zarar vermektedir.”

Yeni ekonomi modeliyle durdurun

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Ekonomi Uzmanı Yunus Ekşi de, operasyona açık mevcut sistemin bütünüyle masaya yatırılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bunlara verilen görev, siyasi iradeyi devirdikten sonra eski yapıyı yeniden inşa edip sürdürmeleridir. 128 milyar gibi sürekli aleyhte kullanılan iddiaların hiçbiri gerçek değildir. Bunu CHP’li İlhan Kesici de itiraf etti. Mevcut serbest piyasada bankalar istediği gibi cirit atıyor, istedikleri gibi kuru yükseltiyorlar, sıcak paranın giriş çıkışa serbest olduğu için ekonomimiz bu tür anlık müdahalelere açık halde. Burada yapısal tedbirler almanın tam vaktidir. Faize, ranta dayalı mevcut sistemi bütünüyle masaya yatırmalıyız. Merkez Bankası’nın yapısal kanun yasalarının düzenlenmesi, BDDK’nın çok başlılık yapısından uzaklaşması, SPK’nın ana sisteme entegre olacak şekilde yeni bir iktisadi model döngüsü oluşturmak gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra geçiş dönemi diyebileceğimiz yepyeni bir modelle dünyaya açılmalıyız. Mizanın ve ölçünün korunduğu, doğal bir iktisat döngüsünü oluşturan üretim ve tüketim dengesini sağlayıp bütün insanların ihtiyaçlarını sağlayan taban ekonomisine güçlü bir şekilde geçmeliyiz.”