Durdurulan minibüsten 41 düzensiz göçmen çıktı
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.21 Şubat 2019 Perşembe 12:04
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Takip uzun süre devam etti
İçinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlenen minibüs, uzun süren takibin ardından Atlılar Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta 38 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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