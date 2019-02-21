0553 313 94 23

Durdurulan minibüsten 41 düzensiz göçmen çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:04
Durdurulan minibüsten 41 düzensiz göçmen çıktı

 Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Takip uzun süre devam etti

İçinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlenen minibüs, uzun süren takibin ardından Atlılar Mahallesi'nde durduruldu. 

Araçta 38 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:04
  1. Van
  2. Başkale ilçesi
  3. düzensiz göçmen
  4. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Çocuklarından Rektör Çakmak’a ziyaret
    1. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi..
    2. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    3. Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile..
    4. Minik öğrenciler atık malzemelerden..
    5. Putin ile Netanyahu telefonda görüştü
    6. "12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul..
    7. Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!..
    8. Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    9. 'Selamımı neden almadınız?' diyen 95..
    10. Bingöl’de jandarmanın yakaladığı..
    11. Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı
    12. Borsa ilk yarıda yükseldi
    13. 2019 iPhone modellerinde hangi..
    14. Bakan Kurum’dan Çanakkale depremi ile..
    15. Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit..
    16. Yoğun sis Mudanya’yı etkisi altına aldı
    17. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    18. Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları..
    19. AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    20. Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni..
    21. “Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar..
    22. VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
    23. Medicana ile jandarma arasında hizmet..
    24. Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini..
    25. Bu mecliste öğrencilerin kararları..
    26. THK'den "proje tabanlı öğrenme" projesi
    27. Trakya Üniversitesinde “Mirasımızın..
    28. SİHA'dan -17 derecede tam isabet!..
    29. Vali İbrahim Akın: "Vatandaşa sağlık..
    30. E. Yeni Malatyaspor Rize’ye 7 eksikle..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı