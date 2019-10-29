Durdurulan lastik botlarda onlarca Suriyeli yakalandı
Aydın'da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 2 lastik botta bulunan Suriye uyruklu 125 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 125 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turna Burnu açıklarında 2 lastik botu durdurdu.
Bottaki Suriye uyruklu 125 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.