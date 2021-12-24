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Gündem Durdurulan araçtan 2 ton kaçak kaşar çıktı
Gündem

Durdurulan araçtan 2 ton kaçak kaşar çıktı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 10:21:00 - 2021-12-24 10:24:12
Durdurulan araçtan 2 ton kaçak kaşar çıktı

Jandarma ekipleri tarafından Sivasın Gemerek ilçesi Ziraat Odası önünde düzenlenen yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ton 800 kilogram menşei belli olmayan, sevk irsaliyesi bulunmayan kaşar peyniri ele geçirildi.

Araç sürücüsü C.İ. ve peynirlerin sahibi olduğu tespit edilen B.Ö. hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı. Peynirler ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğüne teslim edildi.

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