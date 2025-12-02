Durduk yere 3 kişi öldü!
Artvin'de ehliyetsiz sürücünün direksiyonuna geçtiği kamyonet düz yolda ilerlerken bir an da yol kenarındaki demir korkulukları devirerek metrelerce yükseklikten alt yola uçtu! Kazada 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.
Ortaköy köyüne bağlı Hekimoğlu Mahallesi'nde Hasan G'nin (41) kullandığı kamyonet, düz yolda ilerlerken bir anda demir korkuluklara çarptıktan sonra alt yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ve beraberindeki ağabeyi Yunus G. (51) ile akrabaları Hasan İ'nin (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Manasız bir kazada durduk yere hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Gündem
Bahtsız bedevi hikayesini hatırlattı: Alkollü sürücü emniyet müdürünün içinde bulunduğu makam aracına çarptı!