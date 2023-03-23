Duran Kalkan'dan yoldaşı Kılıçdaroğlu'na yeni mesaj: Erdoğan-Bahçeli yönetimi tez elden yıkılmazsa...

Terör örgütü PKK cenahından Altılı Masa'ya destek mesajları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği HDP'de üst düzey isimler PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "2023'te serbest kalacağına" ilişkin mesaj üstüne mesaj veriyor.

HDP'lilerin 14 Mayıs'ta seçilmesi halinde Kılıçdaroğlu'ndan her konuda destek sözü aldıklarına kesin gözüyle bakılırken muhalefete bir destek de Kandil'den geldi.

Terör örgütünün propaganda araçlarına saklandığı delikten görüntülü mesaj gönderen PKK elebaşı Duran Kalkan, "Muhalefet vardı, Altılı Masa... Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim ama birliklerini güçlendirecekleri inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır" dedi.

'Faşist, sömürgeci, soykırımcı diktatörlük' olarak tanımladığı AKP-MHP iktidarına karşı en büyük mücadeleyi PKK ve HBDH'nin (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) yürüttüğünü söyleyen Duran Kalkan, "Seçimi de bu mücadelelerden biri olarak değerlendirdik, ele aldık. Bu çerçevede bir yaklaşımımız var. Ne yapacağız? Bir: Mücadelemizi sürdüreceğiz. İki: AKP-MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz" dedi.

İktidarı yıkma siyaset ve eğilimlerini destekleyeceklerini söyleyen Kalkan, "Buna göre desteğimiz bu yönlüdür tabii... Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze, pratiğe destek vereceğiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır" açıklaması yaptı.

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"Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli yönetimi tez elden yakılmazsa Türkiye'nin başına taş da yağabilir" şeklinde tehdit savuran PKK elebaşı, "Yaşamımızı doğru kuralım, kaderimizi elimize alalım. Öyle faşist, sömürgeci, soyguncu güçlere meydanı bırakmayalım yani" ifadelerini kullandı.

Duran Kalkan'ın Altılı Masa'ya mesaj niteliğindeki çağrıları şöyle devam etti:

"Saldırılar artarak sürüyor. Şengal'e saldırdı, Rojava'ya da saldırıyor. AKP-MHP faşist yönetiminin yönetiminin saldırganlığı sürüyor yani. AKP-MHP faşizmini yıkma yürüyüşünü başlatmak lazım. Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacağız yani."