Duran Hoca dualarla anılıyor
Fıkıh, hadis, siyer, tefsir, tasavvuf gibi her biri kendi alanında başarılı olan kitapların yayınlandığı Şamil Yayınları’nın kurucusu, gazetemiz yazarlarından Duran Kömürcü, vefatının 10. yıldönümünde minnet ve hayırla anılıyor.
Haber Merkezi
Örnek yaşantısıyla gönüllerde taht kuran, yardımsever kişiliğiyle tanınan ve özellikle Kur’an kursu talebelerine yardımları ile bilinen Kömürcü, 13 Şubat 2011 yılında dar-ı bekaya irtihal etmişti. Duran Hoca’nın naaşı Kozlu Mezarlığı’na medfun bulunuyor.
Ümmete selâmı var
Dünya hayatına veda etmesine saatler kala Duran Hoca’nın yanında bulunan oğlu Sami Kömürcü, babasının ümmete selâm söylediğini ve dua beklediğini gazetemiz Akit’e aktarmıştı. Kömürcü, “Babamın karaciğeri işlevini kaybediyor. Böbreklerde problemler var. İki gün önce ‘ümmete selâm söyle’ dedi. O inançlı bir insandı” demişti. 6 yıl kolon kanseri tedavisi gören Duran Kömürcü Hoca, 13 Şubat 2011 tarihinde Hakk’a yürümüştü.