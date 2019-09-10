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Dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı

Siirt’te jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan ve yapılan takip sonucunda durdurulan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı.

10 Eylül 2019 Salı 15:18
Dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı

Siirt’te jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan ve yapılan takip sonucunda durdurulan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt’in Veysel Karani beldesinde yol kontrol noktasına yaklaşan şüpheli bir aracın ’dur’ ikazına uymayarak hızla Batman-Kozluk istikametine doğru kaçması üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Dur ikazına uymayan minibüsün Batman-Kozluk istikametine doğru kaçması üzerine yapılan takip sonucunda şüpheli araç Çukurca köyü yol ayrımında durdurulmuştur. Durdurulan aracın yakınında bulunan boş arazide yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 26 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü M.İ. yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 18 yaşından büyük olanlara 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 102/2 maddesi gereğince toplam 70 bin 980 lira idari para cezası uygulanmıştır. Organizatör M.İ. isimli şahsa da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanuna istinaden 6 bin 468 lira idari para cezası uygulanarak olayda kullanılan araç trafikten men edilerek yedi emin otoparkına teslim edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Baykan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda gerekli soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, organizatör M.İ. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Siirt İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:18
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