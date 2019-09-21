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Dur ihtarına uymayan şüphelinin neden kaçtığı anlaşıldı!

Kayseri'de polislerin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan şahsın, hırsızlık ve kasten öldürmeye teşebbüsten arandığı ortaya çıktı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:36
Dur ihtarına uymayan şüphelinin neden kaçtığı anlaşıldı!

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının hırsızlık ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından arandığı ortaya çıktı.

Melikgazi Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir şüpheli, otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan zanlı, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yere attığı uyuşturucuyla birlikte ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin, 19 Eylül'de O.G'yi (24) Oymaağaç Mahallesi'nde av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan ve 3 farklı hırsızlık suçundan aranan İ.G. (26) olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.G, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:36
  1. dur ihtarı
  2. kovalamaca
  3. Melikgazi Emniyet Müdürlüğü
  4. Oymaağaç Mahallesi
  5. Kayseri Devlet Hastanesi

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