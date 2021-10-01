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Yerel Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamacada yakalandı
Yerel

Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamacada yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 02:42:00 -

İlçenin İbo Osman caddesinde denetim yapan ekipler, plakası olmayan motosiklete "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan sürücü yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından Mavi bulvarında yakalandı.

Sürücü A.B'nin motosikletin plakasının olmadığı ve bu yüzden kaçtığı belirlendi.
A.B'ye bin 770 lira para cezası kesildi.

Sürücüyle birlikte motosiklette bulunan 1 kişi daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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