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Yerel 'Dur' ihtarına uymayan araçtan ruhsatsız tabanca çıktı
Yerel

'Dur' ihtarına uymayan araçtan ruhsatsız tabanca çıktı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 23:10:00 -
'Dur' ihtarına uymayan araçtan ruhsatsız tabanca çıktı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 30 Ağustos Mahallesi Gümüş Damla Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçarken çok sayıda ekiple takibe alındı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda otomobil Çoban Yıldızı Sokak üzerinde durduruldu. Polis tarafından otomobilde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Otomobilde bulunan E.Y. (32) ve A.E. (36) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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