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Dur ihtarına uymamak pahalıya patladı! 11 bin 868 TL ceza kesildi

Fethiye'de polisin dur ihtarına uymayan genç sürücüye 11 bin 868 TL ceza kesildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:52
Dur ihtarına uymamak pahalıya patladı! 11 bin 868 TL ceza kesildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, dur ihtarına uymayan genç ile polisler arasında yaşanan kovalamaca, ehliyetsiz gence 11 bin 868 TL ceza kesilmesiyle son buldu. Otomobil 60 gün trafikten men edilirken, kaçan sürücünün ehliyeti de iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre; ilçede uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan bir otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler ve otomobil arasında yaklaşık 30 dakika yaşanan kovalamaca sonucu Kesikkapı mahallesinde bir ara sokakta kıstırılıp yakalandı.

48 RR 884 plaklı otomobilin sürücüsü D.K’ya ekipler tarafından ehliyetsiz kullanmaktan 2 bin 18 TL, alkollü şekilde araç kullanmaktan bin 256 TL, aracı ani olarak yön değiştirtip drift atmaktan 5 bin 10 TL, tek yönlü kara yolunda ters istikamette seyir ettirmekten bin 2 TL, trafiği tehlikeye sokacak şekilde art arda şerit değiştirmekten bin 2 TL, kırmızı ışıkta geçmekten 235 TL, araca teknik değişiklikler yaptırıp gürültü çıkartmaktan bin 2 TL, emniyet kemeri takmamaktan 108 TL olmak üzere toplam 11 bin 868 TL para cezası kesildi.


Otomobil 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken sürücünün stajyer ehliyeti de iptal edildi. Psikologa sevk edilen araç sürücüsü psikoteknik değerlendirmenin ardından psikoloğun vereceği sürücü olabilir raporuna tabi tutulduktan sonra raporun olumlu olması halinde 2,5 yıl sonra ehliyetini alabilecek.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:52
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. dur ihtarına uymayan sürücü
  4. para cezası

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