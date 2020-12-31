Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı
İsrail'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen bir aşıyı olan 428 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 428 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.
İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı uygulanan 428 kişinin koronavirüse yakalandığını duyuruldu. Bazılarının aşıdan önce enfekte olduğunu belirten Bakanlık, hastalara birer doz aşı verildiğini ve tepkilerinin niteliğinin henüz netleşmediğini belirtti.
500 binden fazla İsrailli aşı oldu
İsrail, geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlatmıştı.
Aşılama kampanyası kapsamında şu ana kadar 500 binden fazla İsrailli Kovid-19 aşısı oldu.