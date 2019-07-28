Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor İran Atom Enerjisi Teşkilatı başkanı Ali Ekber Salihi, Arak basınçlı ağır su reaktöründe (PHWR) faaliyetlerin yeniden başlayacağı duyurdu.

İran Atom Enerjisi Teşkilatı başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın Arak basınçlı ağır su nükleer reaktöründe faaliyetlerine yeniden başlayacağını belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Arak Ağır Su Reaktörü'nü yapılandırma çalışmalarının sürdüğünü ve reaktörün yeniden faaliyete gireceğini duyurdu. ISNA'nın toplantıya katılan bir İran Meclisi Bağımsızlar Fraksiyonu Sözcüsü Mihrdad Lahuti'yi kaynak gösterdiği haberine göre, Arak basınçlı ağır su reaktöründe (PHWR) faaliyetlerin yeniden başlayacağı duyuruldu. Nükleer savaş başlıklarında kullanılan bir yakıt olan plütonyum üretmek için basınçlı ağır su reaktörü kullanılabilir. Mayıs ayında İran, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ve sert yaptırımlarının karşısında nükleer anlaşmayı ihlal edeceğini açıkladı. 3 Temmuz'da Ruhani, Tahran'ın uranyum zenginleştirme seviyelerini arttıracağını söylemişti. Basınçlı ağır su reaktörü nedir? Basınçlı ağır su reaktörü, genellikle yakıt olarak zenginleştirilmemiş doğal uranyum ve soğutucu ve nötron moderatörü olarak ağır su kullanan nükleer reaktörlerdir.

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