  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyayı şoke eden rapor! CIA çalışanlarının en az 10’u…
Dünya

Dünyayı şoke eden rapor! CIA çalışanlarının en az 10’u…

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davaları aracılığıyla ortaya çıkan raporlara göre CIA, çalışanlarının en az 10'unun çocuklara yönelik cinsel suçlara karıştığına dair kanıtlara sahip olduğu gündeme geldi. Ancak yalnızca biri bu suçla itham edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:44:00 -
Dünyayı şoke eden rapor! CIA çalışanlarının en az 10’u…

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davaları aracılığıyla yüzlerce dahili CIA raporunu elde eden BuzzFeed News, 2004'ten 2019'a kadar incelenen davalara baktı.

Belgelere erişim ise yaklaşık 10 yıl sürdü

Rapora göre, 10 CIA görevlisinden biri, sadece 2 ve 6 yaşlarında kimliği belirsiz kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdi. Çalışan ajanstan kovuldu, ancak hiçbir zaman suçlanmadı.

İkinci bir çalışanın, kurbanların anneleri tarafından kaydedilen genç kızların cinsel videolarını satın aldığı iddia edildi. Bu, istifasına yol açtı, ancak suçlama yapılmadı.

Bir CIA sözleşmeli çalışanı, aslında FBI görevindeki bir çocukla cinsel ilişkiye girmeye çalışırken yakalandı. Servisle ilişkisi bitirildi, ancak hiçbir suçlamada bulunulmadı.

BuzzFeed'e göre, çocuklara yönelik cinsel suçlardan fiilen suçlanan tek CIA çalışanı da gizli materyalleri yanlış kullanmaktan soruşturma altındaydı.

Daha önce de benzer raporlar yayınlanmıştı

İsmi açıklanmayan eski bir CIA yetkilisi, BuzzFeed'e, CIA'in olaylarla dahili olarak ilgilenmeyi tercih ettiğini çünkü bir suçla suçlanan çalışanların "yanlışlıkla kaynakları ve yöntemleri açıklamaya zorlanabileceğini" söyledi.

Bu, CIA'de bir çocuk cinsel istismar suçu sorununu ve teşkilatın bununla ilgilenme konusundaki isteksizliğini gösteren belgelerin ilk yayınlanışı değil.

2015 yılında Vice News , CIA'in personeli tarafından işlendiği iddia edilen çocuk istismarı ve çocuk pornografisi suçları hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren FOIA talepleri aracılığıyla da belgeler elde etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü
Siyaset

Sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

İstanbullunun çilesi bitmiyor! CHP'li Ekrem'in metrobüsü yine rezil etti
Gündem

İstanbullunun çilesi bitmiyor! CHP'li Ekrem'in metrobüsü yine rezil etti

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor. Sık sık yaşanan metrobüs ve otobüs arızalarına son olarak Haramidere Metrobüs D..
Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak
Ekonomi

Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak

Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar doları bulurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat "Bu yatı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay